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Обезьяний питомник в Сухуми

23 октября 1992 года: разграблен Cухумский питомник обезьян

© Sputnik. Михаил Мокрушин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (70)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Комсомольская правда" от 23 октября 1992 года: «Разграблен знаменитый сухумский питомник. Украдены вирусы чумы и холеры.

Гвардеец с "калашниковым" в руках стоял, прислонившись к дереву, и смотрел в сторону гор, туда, где находится линия фронта. На плече у него сидела маленькая, худая обезьянка. На обратном пути в город наш "шофер", известный всему Сухуму врач сказал, не поворачивая головы: "Обезьянка из питомника. Раньше много их у гвардейцев было, только сдохли все: кормить нечем". 

В Институте экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР, имевшем богатейшую коллекцию вирусов, изучались особенности их влияния на живой организм. Точнее, на обезьян. В нескольких лабораториях в результате многочисленных опытов и наблюдений создавались и апробировались редчайшие лекарственные препараты. Существовал отдел, занимавшийся изучением онкологических заболеваний, велись и — как утверждают, успешно, —   поиски вакцины против СПИДа. 

Гвардейцы пришли сюда в первые дни войны, — рассказывает переводчица института, просившая не называть ее имени. – Тащили все, что можно было унести. Когда уже ничего не осталось, стали брать с собой обезьян. Люди пытались объяснить им, что многие животные заражены и впоследствии умрут у них на руках. Тогда гвардейцы стали убивать обезьян прямо в клетках. 

Но самое худшее было впереди. В одну из ночей после очередного визита вооруженных людей из лаборатории исчезла коллекция вирусов. По оценкам специалистов, попадание некоторых из них в водопроводную систему города может вызвать эпидемии таких болезней, как чума и холера. Кто-то, возможно, сам того не подозревая, держит в руках жизнь многих тысяч людей».

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (70)



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