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Саид Жиба

Четыре часа операции: врач отметил улучшение здоровья Саида Жиба

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
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Темы:
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СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подопечный КБФ "Ашана" Саид Жиба был успешно прооперирован в субботу в турецкой клинике "Аджибадем", рассказала корреспонденту Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

По словам оперировавшего врача,  профессора Мемета Озека, операция прошла успешно, она длилась более четырех часов, ребенок пришел в себя после операции, и есть хорошие прогнозы. 

Саид Жиба
© Фото: Фото предоставлено фондом Ашана
Саид Жиба

Операция снизит тонус мышц, увеличит объем движения в суставах, что позволит мальчику  самостоятельно сидеть. 

"В любом случае мышцы детей с таким заболеванием с возрастом становятся "деревянными", и сами себя не могут обслуживать. С возрастом болезнь прогрессирует, состояние здоровья ухудшается", — сказала Джинджолия. 

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Саиду предстоит послеоперационная реабилитация, которая продлится 10 дней. Сразу после курса лечения он вернется домой. 

Сбор средств на операцию Саиду Жиба был открыт в сентябре 2017 года. По словам Мактины Джинджолия, необходимая сумма 1 миллион 620 тысяч рублей была собрана жителями Абхазии в течение трех недель.

КБФ "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.

Темы:
Спасем жизнь вместе (119)



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