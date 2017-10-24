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Церемония награждения победительницы

Фонд "Алашара" наградил победителей фотоконкурса "Сара стәыла"

© Sputnik. Асида Квициния
В Абхазии
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Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" наградило поездкой в Домбай победительницу фотоконкурса "Сара стәыла" Лилу Хачатрян во вторник 24 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асида Квициния. Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" организовало церемонию награждения победителей фотоконкурса "Сара стәыла" из Абхазии и Карачаево-Черкесии.

"Это первая интернет акция в Абхазии, направленная на сближение абхазо-абазинского народа. Акция длилась полтора месяца, участников было 39 человек из Карачаево-Черкесии и Абхазии. Акция собрала прекрасные изображения, достойные выставки. Победителей выбирали сами участники конкурса путем интернет голосования. На наш взгляд, это был самый объективный и справедливый способ отбора. В качестве приза победитель из Абхазии получит в подарок тур на двоих в Домбай, а победитель из Домбая поедет в Абхазию", — рассказала куратор проекта Алина Айба.

Руководитель фонда в Сухуме Аида Хонелия поблагодарила всех конкурсантов и поздравила победителей — Лилу Хачатрян из Абхазии и Диану Кончеву из Карачаево-Черкесии. 

Церемония награждения победительницы
© Sputnik. Асида Квициния
Церемония награждения победительницы

"Все проекты фонда "Алашара" направлены на сближение абхазского и абазинского народа. Подобные акции будут продолжаться. Сейчас у нас действует еще один проект, ребята из Гудаутского района ездили в Карачаево-Черкесию, принимали участие в спортивных мероприятиях, приуроченных ко Дню культуры абаза, и жили две недели в абазинских семьях. Мы ждем осенних каникул, чтобы дети из Карачаево-Черкесии приехали к нам по такой же программе, — рассказывает руководитель. — Этот проект поможет сблизить подрастающее поколение абхазов и абазин", — рассказывает руководитель.

Церемония награждения победительницы
© Sputnik. Асида Квициния
Церемония награждения победительницы

Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" было создано Муссой Экзековым год назад. Все акции и проекты фонда будут направлены на укрепление и развитие абхазо-абазинских отношений. 




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