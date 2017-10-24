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В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум Мой выбор – здоровье

Удачная партия: как шахматы приживаются в школах Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В сухумских школах открывают новые шахматные кружки, о том, как инициатива приживается и найдется ли место древней игре в образовательной программе, выясняла корреспондент Sputnik Амра Амичба.

Sputnik, Амра Амичба. 

Вне уроков

На сегодняшний день шахматные кружки есть во всех школах Сухума, кроме школ №7 и №8, для которых, как объяснила начальник Управления образования Сухума Людмила Адлейба, просто не хватило специалистов. 

"Если будут специалисты, безусловно, откроем и в этих учебных заведениях. Нам помогает реализовать программу "Мой выбор – здоровье" Федерация шахмат Абхазии, тренеры которой и проводят кружки в школах, — сказала Адлейба. — Кружки на государственном обеспечении, совершенно бесплатные. Управление образования столицы закупили необходимый инвентарь, предоставили школам доски, шахматы".

Мать ученицы сухумской Горской школы № 10 Альбина заметила, что записала бы на шахматы детей, но время не устраивает.

В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум Мой выбор – здоровье
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"После занятий в школе мы идем на танцы. Если бы шахматы включили в обязательную школьную программу во время основных уроков, успевали бы посещать", — сказала она. 

По словам начальника столичного Управления образования, она в курсе того, что в некоторых странах, например, в России, занятия по шахматам вводятся в обязательную школьную программу.

"У нас школы с двумя-тремя языками обучения. В сетку программы не вмещается еще дополнительный предмет. Судите сами, ежедневно по шесть уроков, у нас пятидневка, в неделю 30 часов. В старших классах бывает и 32-33 часа, есть и профильные классы. В общем, в программу включить не получится, — сказала Людмила Адлейба. – Шахматы развивают логику и мышление. У кого математический склад ума, очень способствуют развитию навыков ребенка, помогают выработать усидчивость, что полезно и на других уроках тоже". 

"Логичные" дети

Кружки по шахматам в столичных школах проводятся тренерами Федерации шахмат Абхазии два раза в неделю. Директор средней школы № 12 на Маяке Рита Лакербая рассказала, что около 30 учеников начальных классов посещают занятия шахматами, которые, кстати, проводятся здесь три раза в неделю. 

В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум Мой выбор – здоровье
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"С февраля у нас в школе работает кружок. Ученики начальных классов изъявили желание посещать. Старшеклассники уже давно определились со своими спортивными секциями, — заметила Лакербая. – У нас тренер из Федерации шахмат Армен Табарян, который воспитал многих талантливых шахматистов. Хотя для занятий в кружке предусмотрен час, он и на полтора часа задерживается, видит, что детям интересно. Перерабатывает, но любит свое дело. Спасибо ему за это, свое время не жалеет. Я вам скажу, по моим наблюдениям, дети любят играть в шахматы".  

Девятилетняя Ариана делает пока только первые шаги в шахматах, но уже обыгрывает своих одноклассников.

"Логики ей не занимать. Иногда одним своим изречением может поставить в тупик и меня, и отца, — замечает ее мама Тамара. – Пока совсем мала, но сама захотела пойти на кружок при школе. Я работаю и не успеваю ее водить на какие-то спортивные секции вне школы. А то, что открыли кружок здесь, в школе, очень удобно и нам родителям". 




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