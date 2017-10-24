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Противник ведет разведку в акватории Сухум - Гечрыпш

24 октября 1992 года: противник ведет разведку в акватории Сухум - Гячрыпш

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (71)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, в течение минувших суток на всем протяжении фронта Эшера-Сухум шла редкая перестрелка из всех видов оружия. Потерь нет. По оперативным данным, противник наращивает силы в Сухуме, его суда продолжают курсировать в акватории Сухум-Гечрыпш в целях разведки обороны берега для возможной высадки десанта. Министерство обороны Абхазии принимает контрмеры. 

Темы:
"413 дней" (71)



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