24 октября 1992 года: противник ведет разведку в акватории Сухум - Гячрыпш

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
В среду на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние теплой массы воздуха с юга, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Как почистить 15 мешков фундука в день и что сделать, чтобы из-за мраморного клопа не продать "кота в мешке", рассказал корреспонденту Sputnik агроном-изобретатель из Очамчыры Виталий Чагава.
Миграционная служба Украины отказала в статусе беженца экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили — теперь Киев получил право депортировать его на родину.
Депутаты парламента ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.
Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда", против которого выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская, понравился бакинцам.
Правительству Армении не хватило возможностей, чтобы одолеть теневые механизмы в вопросе закупки коньячного винограда. В итоге производители получили слишком низкую цену.
МИД Казахстана прокомментировал запуск в Кыргызстане процедуры денонсации соглашения о выделении 100 миллионов долларов.
Окончательные итоги президентских выборов в Кыргызстане могут подвести уже к концу текущей недели, заявил замглавы ЦИК республики.
В Беларуси проведена первая международная сделка по технологии блокчейн, ее реализовала группа Сбербанка РФ на базе своей белорусской дочки.
Депутат Госдумы Сергей Железняк назвал реформу образования, предусматривающую полный перевод школ на латышский язык, языковым геноцидом.
Литовские пользователи соцсетей и местные СМИ раскритиковали модельера Юозаса Статкявичюса за его нелестные слова о ситуации в республике.
Президент Молдовы Игорь Додон считает нелегитимным назначение вопреки его мнению на пост министра обороны Еуджена Стурзы.
Рабочая группа при Совете глав МИД ОДКБ констатирует активизацию "Исламского государства" в Афганистане и угрозу экспорта терроризма в зону ответственности организации.
В Узбекистане выпустили самый полный гид по ресторанам республики, в котором можно получить исчерпывающую информацию о том, где вкусно поесть.
Программа интеграции беженцев в Эстонии фактически провалилась, но штрафных санкций за это не последует, считает эстонский политолог Сергей Петинов.
Депутаты парламента ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.
Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда", против которого выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская, понравился бакинцам.
Правительству Армении не хватило возможностей, чтобы одолеть теневые механизмы в вопросе закупки коньячного винограда. В итоге производители получили слишком низкую цену.