24 октября 1992 года: противник ведет разведку в акватории Сухум - Гячрыпш

По оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, в течение минувших суток на всем протяжении фронта Эшера-Сухум шла редкая перестрелка из всех видов оружия. Потерь нет. По оперативным данным, противник наращивает силы в Сухуме, его суда продолжают курсировать в акватории Сухум-Гечрыпш в целях разведки обороны берега для возможной высадки десанта. Министерство обороны Абхазии принимает контрмеры.