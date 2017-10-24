Будет душно: погода в Абхазии на среду

В среду на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние теплой массы воздуха с юга, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. На территории Абхазии 25 октября ожидается удушливая погода с переменной облачностью, без осадков, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха по республике ночью от +14˚С, днем до +25˚С +27˚С.

Температура морской воды +18˚С.

Волнение морской воды умеренное.

Ветер слабый, с порывами от одного до пяти метров в секунду.

Относительная влажность воздуха 60-80%.