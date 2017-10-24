Будет душно: погода в Абхазии на среду

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. На территории Абхазии 25 октября ожидается удушливая погода с переменной облачностью, без осадков, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба.
Температура воздуха по республике ночью от +14˚С, днем до +25˚С +27˚С.
Температура морской воды +18˚С.
Волнение морской воды умеренное.
Ветер слабый, с порывами от одного до пяти метров в секунду.
Относительная влажность воздуха 60-80%.