Деньги ждем: о памятнике в Очамчыре погибшим в грузино-абхазской войне

Вопрос от Фериде Пачулия: Читала материал на Sputnik Абхазия о памятнике у Красного моста. У меня аналогичный вопрос: в городе Очамчыра нет памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Он на реконструкции уже много лет. Когда у очамчырцев появится место, где бы они могли поклониться памяти воинов, защитников Родины? Спасибо.

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал заместитель главы администрации Очамчырского района Славик Кучуберия, строительство нового памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии приостановлено из-за отсутствия финансирования.

© Sputnik / Томас Тхайцук Объявлен конкурс: проект памятника на Красном мосту в разработке

"В 2011 году была составлена смета на реконструкцию памятника в 20 миллионов рублей. Строил "Очамчырастрой", потрачено 9 миллионов. Каркас стоит, площадка вся сделана. Осталось мрамором его обшить, установить подсветку, потом плафоны. И на сам памятник нанести имена всех погибших воинов на Восточном фронте. Деньги ждем", — сказал Кучуберия.

По его словам, пятьдесят процентов работы сделано, и правительство обещало к следующему Дню Победы завершить работы.

"Премьер-министр был недавно здесь, обещал, что в конце этого года начнутся работы. А в следующем году до Дня Победы завершат их", — отметил замглавы районной администрации.

Славик Кучуберия напомнил, что в 2011 году ветераны Восточного фронта собрались и решили сменить памятник, который был установлен ранее.

"Он никому не нравился. Тогда правительство согласие дало, снесли памятник, начали новый воздвигать, и работы остановились в 2013 году из-за отсутствия денег. И с тех пор стоит так, — заметил Кучуберия. – Это в 2011 году стоимость работ оценили в 20 миллионов. Материал заказывали в Украине, сейчас там война, даже не знаю, что, сколько будет стоить. В другом месте закажут, наверное. И новую смету составить нужно уже. Но, думаю, не меньше десяти миллионов надо будет".

Автор нового памятника в Очамчыре погибшим в Отечественной войне народа Абхазии — художник Батал Джопуа.

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