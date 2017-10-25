15:56 25 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Один день в Ткуарчале

Приходи сюда лечиться: в Ткуарчале реконструируют больницу

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
25770

Новая больница в Ткуарчале будет современная и оснащенная по последнему слову. По проекту предусмотрены и отдельные корпуса, чтобы больные не ходили по одному коридору и не "обменивались" инфекциям, будут и лифты, и пандусы.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В  Ткуарчале строители продолжают реконструкцию больницы, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. О ее строительстве мы узнали случайно из слов директора "Ткуарчалстроя" Леонтия Аршба.

"Следуйте за моей машиной, я вам покажу, как реконструируют больницу. Заодно сведу вас со старожилами, которые и сегодня продолжают строить родной город", — приглашает он.

Амцабз учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Из пламени войны: "Амцабз" учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава

Через пять минут езды от районной администрации подкатываем к территории, огороженной двухметровым металлическим забором. Стихийным кортежем заезжаем во двор.

"Осторожно, не испачкайтесь, — предостерегает Леонтий Аршба, – после дождя здесь развелось много грязи. Но грязь не останавливает строителей – продолжают работу. Сейчас я проведу вас к одному из прорабов, который расскажет про строительство больницы".

Рабочие, на минуту оставив свои дела, с любопытством наблюдают за журналистом с фотокамерой и диктофоном в руках.

"Девушка, сфотографируйте нас тоже", — кричит со второго этажа один из них, бросает свою ношу из стройматериалов, вытягивает ладонь и начинает позировать на камеру. Просьбу строителя не игнорируем.  

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Один день в Ткуарчале

Оставив позади два огромных корпуса больницы, мы направляемся в "прорабскую" —  метрах  в пятнадцати от нас виднеется небольшая синяя временная постройка.

"Хозяин", уже уведомленный о нашем приезде, стоит у входа, опершись на дверной проем. Прорабская комната, совсем как комната Раскольникова в романе Достоевского: узкая, как  шкаф или гроб. Три ступеньки, дверь и небольшое окошко. Как выяснится позже, здесь все прорабские комнаты сделаны по стандарту.

"Виктор Палыч, вот это журналист из Sputnik, она специально приехала в Ткуарчал, чтобы написать о нашем городе. Расскажите ей все о нашем строительстве", — обращается к прорабу Леонтий Аршба.

Виктор Палыч с улыбкой приглашает в свою прорабскую комнату-шкаф.  

Виктор Полтораков
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Виктор Полтораков

"Если бы я немного раньше узнал о вашем приезде, то чуть прибрался бы, — с виноватым видом произносит Виктор Полтораков и предлагает сесть на стул. – Это обычная прорабская комната. Вокруг можете увидеть чертежи, проекты. Все эти проекты по реконструкции ткуарчалской больницы".

Вид на Ткуарчал. Архивное фото.
© Фото: Новости Ткуарчала
Волшебная гора Абхазии: один день в Ткуарчале

Необходимая мера

Чтобы разговорить строителя, не пришлось даже задавать вопросы. Виктор Палыч всегда готов рассказать о вверенном ему участке.  

После войны лечебница нуждалась в срочном капремонте. Однако время тянулось, ничего не менялось. Два месяца назад дело сдвинулось с мертвой точки —  прислали смету, схемы и план реконструкции. 

"Как только получили план реконструкции, мы начали стройку. Практически все делаем с нуля", — рассказывает прораб. 

По его словам, до конца этого года нужно освоить 50 миллионов рублей. Чтобы успеть все выполнить к сроку, строители разделили между собой корпуса больницы. Виктору Полторакову достались второй этаж хирургического отделения и терапевтическое здание.  

Восстановление больницы
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Восстановление больницы

"К этому году мы успеем возвести стены и сделать крыши. Подготовим здание к оштукатуриванию. А уже в следующем году объект собираемся сдать полностью", — отрапортовал он.

В ногу со временем

По словам строителей, больница будет современная и оснащенная по последнему слову.  Проектом предусмотрены и отдельные корпуса, чтобы больные не ходили по одному коридору и не "обменивались" инфекциями, будут и лифты, и пандусы. 

"Будет очень хорошая больница. Мы идем в ногу со временем. Даст бог, и уже совсем скоро не нужно будет направлять наших больных в Сухум или Краснодар", — говорит прораб.

Выяснилось, что на объекте работают только местные жители, строителей из других городов и тем более стран стараются  не привлекать. В Ткуарчале каждое рабочее место на счету. 

"В этом плане наш руководитель категоричен. Он берет только ткуарчалских ребят. Потому что знает, как здесь сложно найти работу", — подчеркивает Полтораков.

Общительный прораб Виктор Палыч провожает нас к машине.

"Приезжайте к нам еще. Быть может, вы захотите увидеть уже новенькие корпуса больницы", — с улыбкой приглашает он на "новоселье".

Еще бы. Конечно, захотим.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Съемки фильма Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот
    Такое кино

    Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.

  • Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, фото из архива
    Вагончик тронулся

    Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.

  • Авиашоу на военном аэродроме Эребуни. Российские военные
    Солдаты под замену

    На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.

  • Сахар-рафинад, архивное фото
    "Сахарные" войны

    Россия обвиняет Казахстан в реэкспорте сахара-сырца из третьих стран. Астана обвинения не отрицает, но имеет на этот счет собственное мнение.

  • Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков провел переговоры с главой правительства республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым. Архивное фото
    Будем решать!

    Главы правительств Кыргызстана и Казахстана поручили министерствам доработать "дорожную карту", призванную разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию.

  • Боеприпасы времен ВОВ, архивное фото
    Эхо войны

    Целый арсенал снарядов и мин времен Великой Отечественной войны был обнаружен на поле в Лиозненском районе Беларуси.

  • Листовки фильма Матильда
    Виновны все!

    Противники скандального фильма Алексея Учителя "Матильда" обвинили латышей в убийстве последнего российского императора.

  • Урна для голосования, архивное фото
    Плебисцит в сети

    Литовская общественность призвала узаконить голосование в интернете, чтобы даже уехавшие из страны граждане смогли высказать свое мнение.

  • Кишинев
    Протестуйте на задворках!

    Мэрия Кишинева предлагает строго ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе акций протеста, на центральной площади города.

  • Военные учения, архивное фото
    Бросок на юг

    Из Поволжья в Таджикистан переброшены подразделения "легкой" мотострелковой бригады для подготовки на незнакомых полигонах.

  • Сергей Лебедев
    Дайте порулить!

    Исполком СНГ приветствует желание Узбекистана председательствовать в организации в 2020 году, о котором заявил президент Шавкат Мерзиёев.

  • Белый порошок
    Кокаиновый "выброс"

    Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве на побережье Балтийского моря в северной Эстонии, оказалось кокаином.

  • Съемки фильма Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот
    Такое кино

    Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.

  • Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, фото из архива
    Вагончик тронулся

    Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.

  • Авиашоу на военном аэродроме Эребуни. Российские военные
    Солдаты под замену

    На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Горилла
Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты
Эмоции и ожидания: музыканты рассказали в Sputnik о гастролях камерного оркестра Абхазии
Эмоции и ожидания: музыканты рассказали в Sputnik о гастролях камерного оркестра Абхазии
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia