Приходи сюда лечиться: в Ткуарчале реконструируют больницу

Сария Кварацхелия, Sputnik
В Ткуарчале строители продолжают реконструкцию больницы, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. О ее строительстве мы узнали случайно из слов директора "Ткуарчалстроя" Леонтия Аршба.
"Следуйте за моей машиной, я вам покажу, как реконструируют больницу. Заодно сведу вас со старожилами, которые и сегодня продолжают строить родной город", — приглашает он.
Через пять минут езды от районной администрации подкатываем к территории, огороженной двухметровым металлическим забором. Стихийным кортежем заезжаем во двор.
"Осторожно, не испачкайтесь, — предостерегает Леонтий Аршба, – после дождя здесь развелось много грязи. Но грязь не останавливает строителей – продолжают работу. Сейчас я проведу вас к одному из прорабов, который расскажет про строительство больницы".
Рабочие, на минуту оставив свои дела, с любопытством наблюдают за журналистом с фотокамерой и диктофоном в руках.
"Девушка, сфотографируйте нас тоже", — кричит со второго этажа один из них, бросает свою ношу из стройматериалов, вытягивает ладонь и начинает позировать на камеру. Просьбу строителя не игнорируем.
Оставив позади два огромных корпуса больницы, мы направляемся в "прорабскую" — метрах в пятнадцати от нас виднеется небольшая синяя временная постройка.
"Хозяин", уже уведомленный о нашем приезде, стоит у входа, опершись на дверной проем. Прорабская комната, совсем как комната Раскольникова в романе Достоевского: узкая, как шкаф или гроб. Три ступеньки, дверь и небольшое окошко. Как выяснится позже, здесь все прорабские комнаты сделаны по стандарту.
"Виктор Палыч, вот это журналист из Sputnik, она специально приехала в Ткуарчал, чтобы написать о нашем городе. Расскажите ей все о нашем строительстве", — обращается к прорабу Леонтий Аршба.
Виктор Палыч с улыбкой приглашает в свою прорабскую комнату-шкаф.
"Если бы я немного раньше узнал о вашем приезде, то чуть прибрался бы, — с виноватым видом произносит Виктор Полтораков и предлагает сесть на стул. – Это обычная прорабская комната. Вокруг можете увидеть чертежи, проекты. Все эти проекты по реконструкции ткуарчалской больницы".
Необходимая мера
Чтобы разговорить строителя, не пришлось даже задавать вопросы. Виктор Палыч всегда готов рассказать о вверенном ему участке.
После войны лечебница нуждалась в срочном капремонте. Однако время тянулось, ничего не менялось. Два месяца назад дело сдвинулось с мертвой точки — прислали смету, схемы и план реконструкции.
"Как только получили план реконструкции, мы начали стройку. Практически все делаем с нуля", — рассказывает прораб.
По его словам, до конца этого года нужно освоить 50 миллионов рублей. Чтобы успеть все выполнить к сроку, строители разделили между собой корпуса больницы. Виктору Полторакову достались второй этаж хирургического отделения и терапевтическое здание.
"К этому году мы успеем возвести стены и сделать крыши. Подготовим здание к оштукатуриванию. А уже в следующем году объект собираемся сдать полностью", — отрапортовал он.
В ногу со временем
По словам строителей, больница будет современная и оснащенная по последнему слову. Проектом предусмотрены и отдельные корпуса, чтобы больные не ходили по одному коридору и не "обменивались" инфекциями, будут и лифты, и пандусы.
"Будет очень хорошая больница. Мы идем в ногу со временем. Даст бог, и уже совсем скоро не нужно будет направлять наших больных в Сухум или Краснодар", — говорит прораб.
Выяснилось, что на объекте работают только местные жители, строителей из других городов и тем более стран стараются не привлекать. В Ткуарчале каждое рабочее место на счету.
"В этом плане наш руководитель категоричен. Он берет только ткуарчалских ребят. Потому что знает, как здесь сложно найти работу", — подчеркивает Полтораков.
Общительный прораб Виктор Палыч провожает нас к машине.
"Приезжайте к нам еще. Быть может, вы захотите увидеть уже новенькие корпуса больницы", — с улыбкой приглашает он на "новоселье".
Еще бы. Конечно, захотим.