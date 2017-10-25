Приходи сюда лечиться: в Ткуарчале реконструируют больницу

Новая больница в Ткуарчале будет современная и оснащенная по последнему слову. По проекту предусмотрены и отдельные корпуса, чтобы больные не ходили по одному коридору и не "обменивались" инфекциям, будут и лифты, и пандусы.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Ткуарчале строители продолжают реконструкцию больницы, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. О ее строительстве мы узнали случайно из слов директора "Ткуарчалстроя" Леонтия Аршба.

"Следуйте за моей машиной, я вам покажу, как реконструируют больницу. Заодно сведу вас со старожилами, которые и сегодня продолжают строить родной город", — приглашает он.

Через пять минут езды от районной администрации подкатываем к территории, огороженной двухметровым металлическим забором. Стихийным кортежем заезжаем во двор.

"Осторожно, не испачкайтесь, — предостерегает Леонтий Аршба, – после дождя здесь развелось много грязи. Но грязь не останавливает строителей – продолжают работу. Сейчас я проведу вас к одному из прорабов, который расскажет про строительство больницы".

Рабочие, на минуту оставив свои дела, с любопытством наблюдают за журналистом с фотокамерой и диктофоном в руках.

"Девушка, сфотографируйте нас тоже", — кричит со второго этажа один из них, бросает свою ношу из стройматериалов, вытягивает ладонь и начинает позировать на камеру. Просьбу строителя не игнорируем.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Один день в Ткуарчале

Оставив позади два огромных корпуса больницы, мы направляемся в "прорабскую" — метрах в пятнадцати от нас виднеется небольшая синяя временная постройка.

"Хозяин", уже уведомленный о нашем приезде, стоит у входа, опершись на дверной проем. Прорабская комната, совсем как комната Раскольникова в романе Достоевского: узкая, как шкаф или гроб. Три ступеньки, дверь и небольшое окошко. Как выяснится позже, здесь все прорабские комнаты сделаны по стандарту.

"Виктор Палыч, вот это журналист из Sputnik, она специально приехала в Ткуарчал, чтобы написать о нашем городе. Расскажите ей все о нашем строительстве", — обращается к прорабу Леонтий Аршба.

Виктор Палыч с улыбкой приглашает в свою прорабскую комнату-шкаф.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Виктор Полтораков

"Если бы я немного раньше узнал о вашем приезде, то чуть прибрался бы, — с виноватым видом произносит Виктор Полтораков и предлагает сесть на стул. – Это обычная прорабская комната. Вокруг можете увидеть чертежи, проекты. Все эти проекты по реконструкции ткуарчалской больницы".

© Фото: Новости Ткуарчала Волшебная гора Абхазии: один день в Ткуарчале

Необходимая мера

Чтобы разговорить строителя, не пришлось даже задавать вопросы. Виктор Палыч всегда готов рассказать о вверенном ему участке.

После войны лечебница нуждалась в срочном капремонте. Однако время тянулось, ничего не менялось. Два месяца назад дело сдвинулось с мертвой точки — прислали смету, схемы и план реконструкции.

"Как только получили план реконструкции, мы начали стройку. Практически все делаем с нуля", — рассказывает прораб.

По его словам, до конца этого года нужно освоить 50 миллионов рублей. Чтобы успеть все выполнить к сроку, строители разделили между собой корпуса больницы. Виктору Полторакову достались второй этаж хирургического отделения и терапевтическое здание.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Восстановление больницы

"К этому году мы успеем возвести стены и сделать крыши. Подготовим здание к оштукатуриванию. А уже в следующем году объект собираемся сдать полностью", — отрапортовал он.

В ногу со временем

По словам строителей, больница будет современная и оснащенная по последнему слову. Проектом предусмотрены и отдельные корпуса, чтобы больные не ходили по одному коридору и не "обменивались" инфекциями, будут и лифты, и пандусы.

"Будет очень хорошая больница. Мы идем в ногу со временем. Даст бог, и уже совсем скоро не нужно будет направлять наших больных в Сухум или Краснодар", — говорит прораб.

Выяснилось, что на объекте работают только местные жители, строителей из других городов и тем более стран стараются не привлекать. В Ткуарчале каждое рабочее место на счету.

"В этом плане наш руководитель категоричен. Он берет только ткуарчалских ребят. Потому что знает, как здесь сложно найти работу", — подчеркивает Полтораков.

Общительный прораб Виктор Палыч провожает нас к машине.

"Приезжайте к нам еще. Быть может, вы захотите увидеть уже новенькие корпуса больницы", — с улыбкой приглашает он на "новоселье".

Еще бы. Конечно, захотим.