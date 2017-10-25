"Это успех!": камерный оркестр Абхазии подвел итоги гастролей в Москве

Пресс-конференция, посвященная итогам первых гастролей Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву с 20 по 22 октября, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 25 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Амра Амичба. Аншлаги, блестящие выступления, большой успех и потрясающие отзывы о четырех концертах – таковы результаты первых гастролей Государственного камерного оркестра Абхазии в Москву сообщили руководители оркестра на итоговой пресс-конференции в Sputnik.

"Гастроли Государственного камерного оркестра в Москву — событие не только для России и Абхазии, но и для каждого музыканта и оркестра", — сказал художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян.

По его признанию, музыканты коллектива немного пессимистически восприняли новость о предстоящих гастролях, так как до конца не верили в возможность такого.

© Sputnik. Лев Рыжков Абхазское солнце в холодной Москве

"Они думали, это очередные обещания. Но ближе к дате гастролей поняли, что все реально. Больше всего коллектив волновался перед первым концертом в Соборе. После выступления все обнимались и целовались. На второй день исполнили "Реквием" Моцарта, отыграли на полном эмоциональном подъеме, солисты хора нашего прекрасно спели. Были полные залы", — рассказал Давид Терзян.

Во время гастролей вместе с абхазским оркестром выступала и Государственная капелла Москвы. По словам художественного руководителя и главного дирижера капеллы Анатолия Судакова, два коллектива соединились в единый творческий механизм и дали четыре концерта.

"Мне кажется, эти гастроли вышли за рамки понимания гастролей, скорее, это был фестиваль. Получилось содружество коллективов и нескольких сфер музыкальной культуры. Были привлечены солисты Абхазской филармонии и Государственной капеллы Москвы, танцевальное шоу, мультимедиа проект, международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, фонд "Бельканто" — все это можно назвать минифестивалем", — сказал Судаков.

В свою очередь дирижер абхазского оркестра Давид Терзян отметил сыгранность Государственной капеллы Москвы и Государственного камерного оркестра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Терзян о первом концерте в Москве: историческое событие

"Музыканты высшего профессионального пилотажа, так что долго репетировать не нужно, отдача и реагирование на мануальную технику другого дирижера стопроцентные абсолютно", — заметил он.

Фонд "Бельканто" организовал прямую трансляцию и 90 тысяч просмотров концертов.

"Все концерты были на высшем уровне, нас принимали очень хорошо. Мы все волновались, музыканты в том числе, историческое событие для оркестра. Анатолий Судаков любит Абхазию и при каждой возможности нам помогает", — сказал Терзян, благодаря российского коллегу за организацию гастролей.

Директор Государственного камерного оркестра Республики Абхазия Елена Хагба назвала гастроли выдающимся событием для культурной жизни Абхазии.

"Наш фольклор и коллективы, его представляющие, широко известны за пределами Абхазии. Коллективы, которые представляют общемировые ценности, общемировую культуру, классическую музыку, так получилось, что за пределы Абхазии не выезжали. Сейчас начало этому положено, начало качественное и хорошее. Мы будем это продолжать. И дальше будем придумывать интересные проекты, чтобы представлять нашу страну в таком новом ключе", — заверила она.

Хагба рассказала о юных участниках гастролей, представителей Абхазии, пианистке Кайе Хупория и скрипачке Марии Терзян-Хагба.

"Для них это было бесценным опытом в их небольшой творческой жизни. Надо сказать, что выступили они на очень высоком уровне. Они выступали в концерте совместно с детьми из фонда Спивакова, у которых огромный концертный опыт. И нашим юным музыкантам было интересно выступить с ними на одной сцене и пообщаться. Они не ударили в грязь лицом и выступили очень достойно", — подчеркнула директор оркестра.

Солист Государственного камерного оркестра Республики Абхазия Астамур Квициния отметил, что прошедшие гастроли были хорошей возможностью для артистов показать свои возможности за пределами Абхазии.

"В Москве зрители очень ценят классическую музыку и знают ее очень хорошо. Наряду с классическими, мы исполняли и абхазские произведения, которые принимались очень тепло. И мне было очень приятно, что московские зрители после концерта подходили и с воодушевлением говорили, что абхазские произведения их брали за душу", — отметил Квициния.

Первые гастроли Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву прошли с 20 по 22 октября.