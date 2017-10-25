25 октября 1992 года: Абхазия соболезнует семьям жертв землетрясения в Грузии

Из телеграммы Верховного Совета Республики Абхазия Верховному Совету Республики Грузия, опубликованной в газете "Республике Абхазия": "От имени народа Абхазии выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших от землетрясения в Грузии 23 октября 1992 года. Сегодня в Абхазии каждому близка и понятна боль преждевременной и невосполнимой утраты. Абхазский народ воюет не с Грузией и не с грузинским народом, и глубоко верит, что наши многовековые добрососедские отношения не будут окончательно прерваны недальновидными действиями отдельных политиков".

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба. 25 октября 1992 года.

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