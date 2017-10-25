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Землетрясение в Грузии

25 октября 1992 года: Абхазия соболезнует семьям жертв землетрясения в Грузии

© Sputnik. РИА Новости
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (72)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из телеграммы Верховного Совета Республики Абхазия Верховному Совету Республики Грузия, опубликованной в газете "Республике Абхазия":  "От имени народа Абхазии выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших  от землетрясения в Грузии 23 октября 1992 года. Сегодня в Абхазии каждому близка и понятна боль преждевременной и невосполнимой утраты. Абхазский народ воюет не с Грузией и не с грузинским народом, и глубоко верит, что наши многовековые добрососедские  отношения не будут окончательно прерваны недальновидными действиями отдельных политиков".

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба. 25 октября 1992 года. 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.


Темы:
"413 дней" (72)



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