23:46 25 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Страйкбол в поселке Бзыбта

Команда из Абхазии победила в турнире по страйкболу на Кубани

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
12421

Ежегодный турнир по страйкболу проходил в Тимошевске с 20 по 22 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская команда по страйкболу "Спрут Абхазия" заняла первое место в турнире АСК ЮФО в Тимошевске, сообщил корреспонденту Sputnik участник команды Виктор Сабов. 

"Мы выехали совместно с нашими сочинскими коллегами – "Спрут Сочи". Из Абхазии было 12 спортсменов. По итогам ночной и дневной игр, наша команда одержала полную победу. Конечно, победить было непросто, так как мы приехали на незнакомую местность.  Сначала первенство было не нашей стороне, но потом уже в дневной игре мы вышли вперед», — рассказал он. 

Команда из Абхазии по страйкболу уже третий год принимает участие в играх, организуемых Ассоциацией страйкбола ЮФО. 

Страйкбол — военно-спортивная игра, в которой стрельба игроками ведётся из точных пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных из пластика либо метала, пластмассовыми шариками калибра 6 мм и весом от 0.12 до 0.43г.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дмитрий Медоев в Каталонии
    Родственные души

    Офис представительства министерства иностранных дел Южной Осетии открылся в Барселоне – столице стремящейся к независимости Каталонии.

  • Выборы в Азербайджане, фото из архива
    "Дорогой" президент

    В проекте бюджета Азербайджана на 2018 год на проведение президентских выборов заложено более 55 миллионов манатов или чуть более 32 миллионов долларов.

  • На армянских позициях. Короткий перерыв
    Всех в казарму!

    Армянские депутаты обсуждают законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащих", предполагающий полную отмену отсрочки от армии по учебе.

  • Муратхан Токмади
    Чистосердечное признание

    Казахстанский бизнесмен признался в убийстве экс-председателя АО "Банк Туран Алем" Ержана Татишева в 2004 году по заказу олигарха Мухтара Аблязова.

  • Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков и министр экономики Артем Новиков на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
    Пограничный провал

    Переговоры между Казахстаном и Кыргызстаном по вопросу урегулирования ситуации на границе можно считать провальными – подписание "дорожной карты" не состоялось.

  • Клавиатура ноутбука, архивное фото
    Конец следствия

    Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении авторов российского информационного агентства "Регнум".

  • Латвийский военный в строю
    Обидно, клянусь!

    Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.

  • Памятник советским воинам в Шяуляе, архивное фото
    Так себе объяснение

    Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.

  • Министр обороны Молдовы Еуджен Стурза
    Схватка за Минобороны

    Бои местного значения за министерство обороны Молдовы завершилась. Каким будет министр обороны и чего от него ожидать?

  • Дмитрий Медоев в Каталонии
    Родственные души

    Офис представительства министерства иностранных дел Южной Осетии открылся в Барселоне – столице стремящейся к независимости Каталонии.

  • Выборы в Азербайджане, фото из архива
    "Дорогой" президент

    В проекте бюджета Азербайджана на 2018 год на проведение президентских выборов заложено более 55 миллионов манатов или чуть более 32 миллионов долларов.

  • На армянских позициях. Короткий перерыв
    Всех в казарму!

    Армянские депутаты обсуждают законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащих", предполагающий полную отмену отсрочки от армии по учебе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Изготовление сыра
Молочные реки и сырные бублики: "вкусные" кадры из горной Абхазии
Сырные кольца, молоко ведрами: чем живут пастухи в горах Абхазии
Сырные кольца, молоко ведрами: чем живут пастухи в горах Абхазии
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia