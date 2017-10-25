Команда из Абхазии победила в турнире по страйкболу на Кубани

Ежегодный турнир по страйкболу проходил в Тимошевске с 20 по 22 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская команда по страйкболу "Спрут Абхазия" заняла первое место в турнире АСК ЮФО в Тимошевске, сообщил корреспонденту Sputnik участник команды Виктор Сабов.

"Мы выехали совместно с нашими сочинскими коллегами – "Спрут Сочи". Из Абхазии было 12 спортсменов. По итогам ночной и дневной игр, наша команда одержала полную победу. Конечно, победить было непросто, так как мы приехали на незнакомую местность. Сначала первенство было не нашей стороне, но потом уже в дневной игре мы вышли вперед», — рассказал он.

Команда из Абхазии по страйкболу уже третий год принимает участие в играх, организуемых Ассоциацией страйкбола ЮФО.

Страйкбол — военно-спортивная игра, в которой стрельба игроками ведётся из точных пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных из пластика либо метала, пластмассовыми шариками калибра 6 мм и весом от 0.12 до 0.43г.