Игра с красками: международный арт-пленэр завершился выставкой в Сухуме

II Российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок", проходивший в республике с 16 по 25 октября, собрал представителей Союзов художников Абхазии и России.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. II Российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок" завершился итоговой выставкой картин в Центральном выставочном зале республики в среду, 25 октября.

По итогам арт-пленэра более 60 работ было выставлено в ЦВЗ. Все картины были написаны маслом. По словам абхазского художника Виссариона Цвижба, несмотря на то, что участники пленэра вышли из советской художественной школы, у каждого свой особый стиль.

"Фактически все мы учились в Советской художественной школе. Но, несмотря на это, у каждого свой почерк. Этим и уникальна выставка", — считает он.

Участниками пленэра стали заслуженные художники России и Абхазии. Для многих российских художников, Абхазия стала хорошим опытом в игре с красками.

"Я, например, живу в Москве, для которой характерны серые тона средней полосы. Здесь же у меня была возможность поработать с ярким колоритом Абхазии", — рассказывает Московский художник Николай Буртов.

На итоговой выставке художник из Москвы представил шесть работ. Все они выполнены в стиле импрессионизма.

© Sputnik. Выставка в ЦВЗ

"В живописи я отдаю предпочтение цвету. Для меня это немаловажно. Как я считаю, это самые знаковые места. В самые лучшие места нас отвезли. Я думаю, что отразил всю красоту Абхазии на своих холстах", — отметил он.

Все экспозиции были выполнены в течение недели. За столь короткий срок каждый художник сумел написать как минимум пять-шесть картин.

"Сложно себе представить, как за такой срок можно выполнить столько работ. Обычно художники трудятся над картиной месяцами, а то и годами пишут картины. Но жанр пленэра предполагает быструю работу. Это мгновенное отношение к природе. Очень профессионально нужно подходить. Нужно быть профессионалом, чтобы успеть адаптироваться под быстро меняющиеся пейзажи", — говорит председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

По мнению посетительницы выставки, пленэр – прекрасная возможность получить эстетическое удовольствие.

© Sputnik. Сария Кварацхелия II Российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок"

"Это очень интересная выставка, очень радует то, что художники России и Абхазии могут обменяться опытом. Интересно наблюдать за тем, как художники из другой страны видят нашу природу. Это такой взгляд со стороны. Безусловно, я получила огромное эстетическое удовольствие", — считает Мария из Сухума.

Часть работ, сделанных во время арт-пленэра, будут переданы в картинную галерею Абхазии, а другая часть – в картинные галереи России.

II Российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок" открылся в Сухуме 16 октября. Участники арт-пленэра побывали в живописных уголках Абхазии и писали осенние пейзажи в Новом Афоне, на озере Рица, в старой части Сухума, в Ткуарчале, Очамчыре, ездили в горный Каман и к храму в Мокве.