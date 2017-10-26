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Абхазский скорпион

Жалят, но не убивают: что надо знать о скорпионах в Абхазии

© Фото: privetsochi.ru
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Юля из Казани спрашивает: Были весной в Сухуме, в комнату заполз скорпион. Очень испугалась.  Местные сказали, что скорпионы – это обычное дело в Абхазии. Скажите, пожалуйста, так ли это? Они ядовитые? Если да, то есть ли противоядие и что делать, если ужалят?

Сария Кварацхелия, Sputnik. Как рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, в Абхазии обитают два вида скорпионов: абхазский и мингрельский. 

"Первый предпочитает более сухие места в возвышенностях, второй – встречается на низменной части республики – более влажной территории. Известно, что скорпионы ядовиты, но яд их на обычного человека смертельно не действует, хотя может быть болезненная реакция", — говорит Дбар.

Однако, по словам Романа Дбар, укус скорпиона может быть опасен для аллергиков.

"Но если человек не подвержен аллергической реакции, то укус скорпиона для него равносилен укусу осы", — говорит академик. 

Скорпионы предпочитают такие укрытия, где есть многочисленные щели. Главный способ избежать соседства с ними – "залатать" в доме бреши. 

"Плюс ко всему скорпионы питаются мелкими беспозвоночными насекомыми. Если в помещении имеются условия для жизни скорпионов, то естественно в таких местах они будут встречаться. Если в доме сухо и нет тараканов, то вам нечего бояться скорпионов", — поясняет Дбар.  

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В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания. 

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