Жалят, но не убивают: что надо знать о скорпионах в Абхазии

Юля из Казани спрашивает: Были весной в Сухуме, в комнату заполз скорпион. Очень испугалась. Местные сказали, что скорпионы – это обычное дело в Абхазии. Скажите, пожалуйста, так ли это? Они ядовитые? Если да, то есть ли противоядие и что делать, если ужалят?

Сария Кварацхелия, Sputnik. Как рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, в Абхазии обитают два вида скорпионов: абхазский и мингрельский.

"Первый предпочитает более сухие места в возвышенностях, второй – встречается на низменной части республики – более влажной территории. Известно, что скорпионы ядовиты, но яд их на обычного человека смертельно не действует, хотя может быть болезненная реакция", — говорит Дбар.

Однако, по словам Романа Дбар, укус скорпиона может быть опасен для аллергиков.

"Но если человек не подвержен аллергической реакции, то укус скорпиона для него равносилен укусу осы", — говорит академик.

Скорпионы предпочитают такие укрытия, где есть многочисленные щели. Главный способ избежать соседства с ними – "залатать" в доме бреши.

"Плюс ко всему скорпионы питаются мелкими беспозвоночными насекомыми. Если в помещении имеются условия для жизни скорпионов, то естественно в таких местах они будут встречаться. Если в доме сухо и нет тараканов, то вам нечего бояться скорпионов", — поясняет Дбар.

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