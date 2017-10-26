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Кабардинские добровольцы и абхазские ополченцы. Пицунда 1993.

26 октября 1992 года: обращение Ардзинба к кабардинцам

предоставлено Асланбеком Мирзоевым
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (73)
13010

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

26 октября 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к кабардинскому народу.

"Дорогие наши братья, в это сложное драматическое время от души приветствуем и обнимаем всех вас. Мы никогда не забудем реальной поддержки вашего мужественного и благородного народа, который заслонил своим рыцарством и истинной духовностью израненную Абхазию. Заслонил многими жизнями сынов Кабарды в этой кровавой войне с грузинским фашизмом. 

Нас объединяет прежде всего адыго-абхазское единство, тысячелетняя общность наших народов. Наше единство невозможно разорвать ни танками, ни самолетами, ни многочисленными системами "Град". Мы вместе должны выстоять, отстоять свою государственность и сохранить ветвь наших народов как часть генеалогического древа.  Мы обязаны это сделать, ибо нас постигнет уничтожение", — говорится в обращении.  

Темы:
"413 дней" (73)



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