26 октября 1992 года: обращение Ардзинба к кабардинцам

26 октября 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к кабардинскому народу.

"Дорогие наши братья, в это сложное драматическое время от души приветствуем и обнимаем всех вас. Мы никогда не забудем реальной поддержки вашего мужественного и благородного народа, который заслонил своим рыцарством и истинной духовностью израненную Абхазию. Заслонил многими жизнями сынов Кабарды в этой кровавой войне с грузинским фашизмом.

Нас объединяет прежде всего адыго-абхазское единство, тысячелетняя общность наших народов. Наше единство невозможно разорвать ни танками, ни самолетами, ни многочисленными системами "Град". Мы вместе должны выстоять, отстоять свою государственность и сохранить ветвь наших народов как часть генеалогического древа. Мы обязаны это сделать, ибо нас постигнет уничтожение", — говорится в обращении.