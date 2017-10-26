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Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе

К нам приехал режиссер: в РУСДРАМе показали премьеру "Ревизора"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Накануне премьеры самого ожидаемого спектакля нового театрального сезона в РУСДРАМе корреспондент Sputnik Сария Кварацхелия побывала на превью "Ревизора" режиссера Андрея Тимошенко.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

37 театральный сезон в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера открывается премьерным спектаклем "Ревизор". В августе 2017 года с преприятнейшим известием в город Сухум приехал режиссер из Архангельска Андрей Тимошенко. 

Узнаваемый спектакль

"Ревизор" по одноименной комедии Гоголя – один из самых узнаваемых спектаклей. Зрителю не нужно что-либо объяснять. Каждый знаком с сюжетом любимого Гоголевского произведения, а некоторые даже наизусть знают целые цитаты из письма Хлестакова и финального монолога городничего.

Но режиссер Андрей Тимошенко и декоратор Виталий Кацба решили с первых минут заинтриговать зрителя. Сцена закрыта специальным занавесом из указов и постановлений города N. 

Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N:  смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора. 

Пресс конференция по случаю открытия нового сезона
© Sputnik. Бадрак Авидзба
РУСДРАМ открыл 37 театральный сезон

Город охвачен страхом, который становится главным двигателем всего спектакля. У всех дрожат коленки, у всех, кроме городничего, который надеется на излюбленный метод решения вопросов – взятку. 

По словам директора театра Ираклия Хинтба, в спектакле поднимаются актуальные на сегодняшний день проблемы.

Все вопросы в городе N решаются с помощью денег. Деньгами оплачивают новые чины и получают ученые степени. 

Универсальный стол

Основная декорация всего спектакля – огромный стол на полсцены, который оказывается очень даже универсальным. По ходу действия на нем будут разыграны важные эпизоды. Здесь же происходит сцена пира, стол используется как комната Хлестакова в доме городничего, в некоторых эпизодах он выступает в роли кровати, а в некоторых – танцпола Хлестакова и Марьи Антоновны. 

Складывается ощущение, что этими декорациями режиссер и декоратор пытаются передать весь дискомфорт города N, который прогнивает и погряз в мороке кутежа. 

Декорации в спектакле слишком нереалистичны, гипертрофированы. Впрочем, как и обещал режиссер Тимошенко. 

Дышать вместе со спектаклем

Как и предполагал директор РУСДРАМа, "Ревизор" получился интересным, но в то же время гоголевским. Актеры талантливо, но аккуратно воспроизводят гоголевский текст, что очень даже по вкусу абхазскому зрителю. Письмо Хлестакова и финальный монолог городничего некоторые зрители читают вместе с актерами РУСДРАМа. 

Андрей Тимошенко
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Ревизор" в Сухуме: режиссер Тимошенко о премьере в РУСДРАМе

Но самое главное, Тимошенко в "Ревизоре" сумел, собрав все "дурное", как и Гоголь, в одну кучу и сдобрив едким смехом, преподнести абхазскому зрителю гротеск прогнившего общества. 

С первой и до последней минуты спектакль "Ревизор" проходил под хохот и аплодисменты зрителей. 

"Мы так счастливы, что сегодня спектакль впервые встретился с публикой. По-моему, он произвел очень большое впечатление. Зал дышал вместе со спектаклем. Спектакль очень полноценный, большой, серьезный, и при этом смотрится на одном дыхании. Вижу, что люди впечатлены, и это самое главное", — эмоционально подвел первый итог Ираклий Хинтба. 




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