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Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму

Абхазия зовет: Сухум готовится принять деловой форум

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)
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О том, как проходит подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму, который пройдет в Сухуме 27 октября, и чего от него ожидают организаторы с российской и абхазской сторон, читайте в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.

Sputnik, Амра Амичба.  

"Чистота" для  форума 

"Раз, два, три! Да!" — слышится уже у входа во второй корпус Кабинета Министров Абхазии, на первом этаже которого должны пройти главные события VIII Абхазо-российского делового форума. Это звучит голос звукорежиссера Тимура Нармания, который настраивает аппаратуру – микрофоны и колонки для спикеров форума. 

В фойе пахнет краской. Свежевыкрашенные стены уже блестят, на полу еще видны последствия ремонта — пыль от шпатлевки.  Но группа улыбчивых "клининг-менеджеров" со швабрами и ведрами довольно быстро наводит лоск. Брутального вида бородатый мужчина, видно их бригадир, подбадривает команду: "Улыбнитесь, вас в журнале напечатают". 

Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму
© Sputnik. Амра Амичба
Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму

Уже установлены стойки информационных стендов, правда, пока без информации. Здесь же сотрудники информационного агентства и радио Sputnik монтируют временную радиостудию. В течение всего делового форума отсюда будут вестись включения в эфир радио. 

В самом зале на фоне красных кресел бросаются в глаза белые кресла на сцене. Как и в прошлом году, цвет "посадочных мест" для спикеров сохранили, но кресла новые. Пока они обмотаны пленкой от пыли или от нежелательных "сидельцев". Порядка двадцати миниатюрных флагов Абхазии и России ждут своей очереди, чтобы занять свое место.  Минеральная вода для участников-спикеров тоже пока стоит между рядами зрительного зала, запакованная  в коробки. Хлопочут сотрудники аппарата Кабинета Министров — все должно соответствовать  госпротоколу. 

Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму
© Sputnik. Амра Амичба
Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму

Российский "упор"

Руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда "Росконгресс" Слава Ходько рассказал корреспонденту Sputnik, что особенность нынешнего VIII Абхазо-российского делового форума – упор на инвестиции.

"Мы попытались в программе с точки зрения приглашения участников сконцентрироваться на важных вопросах, которые связаны с формированием инвестиционного климата в Абхазии. Будут специальные обсуждения по возможности организации эффективных программ и проектов социально-экономического развития инвестиционной деятельности. Маркетинга Абхазии как территории", — сказал Ходько. 

По его словам, по этой теме будут выступления заместителя министра экономического развития Российской Федерации, руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, директора департамента международного и межрегионального Минэкономразвития, президента Высшей школы экономики Санкт-Петербурга. 

Открытие VII абхазо-российского делового форума
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Будет несколько серьезных специалистов, которые к нам специально приезжают, — отметил представитель Росконгресса. — Мы ожидаем дискуссии в организации подходов управления государственным имуществом с привлечением инвестиций, в организации гуманитарных, культурных связей. Готовится подписание нескольких соглашений о сотрудничестве как в экономике, так и в гуманитарной сфере". 

Говоря о значении Делового форума, Ходько заметил, что это самое крупное мероприятие между Россией и Абхазией. 

"Все экономические и гуманитарные связи, взаимодействие в социальной сфере будут решаться именно на этой площадке завтра", — сказал он.

По словам заместителя директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Анны Поповой, тематика круглых столов, запланированных в рамках форума, в этом году намного шире.

Владимир Лепехин и будущие участники VIII-го абхазо-российского Делового форума
© Sputnik.
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"Речь пойдет об инструментах поддержки торгово-экономических связей. В прошлом году тема была, но немного в другом разрезе, сейчас же более широко будут обсуждаться вопросы в рамках круглого стола. Запланирован круглый стол по малому и среднему предпринимательству. Форум, прежде всего деловой, позиционируем как площадку для переговоров, диалога деловых кругов малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес всегда найдет контакты и без помощи может установить взаимодействие. А наша площадка как раз помогает представителям малого и среднего бизнеса найти и установить контакты. Узнать подробнее, какие есть возможности для сотрудничества, — уточнила Попова. — Отдельный круглый стол будет посвящен регионам, и там будут представлены презентации наших регионов, те сферы сотрудничества, в которых они заинтересованы во взаимодействии с Абхазией". 

Анна Попова отметила, что в этом году более обширно представлена география участников из российских регионов. Российские организаторы отметили, что настроение участников — оптимистичное.

"Все настроены на достижение результата и договоренностей. Участники, модераторы круглых столов звонят, спрашивают: все ли приехали. Все будет организовано на должном уровне", — заверила Попова. 

Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму
© Sputnik. Амра Амичба
Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму

Абхазский взгляд 

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба заверил, что степень готовности к форуму конечная.  

"Мы готовы к проведению совместного делового форума Миэкономики Абхазии и Министерства экономического развития Российской Федерации. В этом году исполнителем организации форума выступает "Росконгресс", который организовывает и Санкт-Петербургский экономический форум, — заметил он. — С абхазской стороны в форуме примут участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барциц, практически весь Кабинет Министров в полном составе, главы администраций районов. Представители научной и предпринимательской среды". 

По словам министра, от делового форума Абхазия ожидает обсуждения наиболее актуальных вопросов абхазо-российских отношений.

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"Это вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями, с развитием малого и среднего предпринимательства.  Вопросы, связанные с сотрудничеством Абхазии с регионами Российской Федерации. И вопросы развития сельского хозяйства", — перечислил Ардзинба. 

Он сообщил, что планируется подписать соглашение о поставках инертных материалов в Российскую Федерацию. Также будет подписано соглашение между Торгово-промышленной палатой Абхазии и представителями ТПП регионов России. Пройдет заседание Российско-абхазского делового Совета. 

"Думаю, в очередной раз состоится конструктивный деловой диалог, и будут приняты соответствующие решения, предлагаться новые идеи, рекомендации, которые лягут в основу дальнейших шагов практической реализации государственной политики Абхазии и России", — сказал Адгур Ардзинба.

Министр экономики Абхазии напомнил, что за все время проведения Абхазо-российского форума с 2009 года подписано более 80 договоров и  соглашений. Он подчеркнул, что "форум уходит от торжественной части к более прикладной". 

"В прошлом году в рамках форума мы подписали ряд инвестиционных соглашений.  Практически все соглашения реализуются, некоторые из них реализованы в полном объеме. В рамках форума собираемся посетить один из этих объектов. Наиболее крупный тепличный комплекс в селе Кындыг Очамчырского района, — сказал Ардзинба. —  Если приводить ретроспективу, можно говорить, что динамика очень позитивная. Объемы торговли между Абхазией и Россией увеличиваются в разы. Экспорт увеличился из Абхазии в Россию. Линейка и качество товаров, поставляемых на российский рынок, увеличилась".

Министр отметил, что деловой форум – возможность для бизнеса Абхазии и России найти друг друга и тут же, на этой площадке, задать вопросы представителям власти.

"Здесь уникальная возможность создавать контакты, и можно уже на месте обсудить, найти решение и воплотить свои идеи в реальные бизнес-проекты. Думаю, это будет полезная практика, первый раз такое проводим, но, думаю, что  результат будет хороший. Посмотрим", — заключил Адгур Ардзинба. 

VIII Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме 27 октября 2017 года. 

Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму
© Sputnik. Амра Амичба
Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму

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