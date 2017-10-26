Гварамия об окружении: пуля убитого защищала живых

Во время Отечественной войны народа Абхазии попытка по освобождению города Очамчыра от грузинских оккупантов была предпринята бойцами Восточного фронта ровно 25 лет назад - 26 октября 1992 года.

Воспоминаниями о неудачной наступательной операции, о группах, участвовавших в ней, поделился боец группы "Дед" Мурман Гварамия.

Sputnik, Амра Амичба.

У причерноморского села Гудаа 26 октября 1992 года должна была пришвартоваться баржа из Гудауты с оружием и боеприпасами.

"26 октября неожиданно получили приказ идти на освобождение города Очамчыра. Я находился в штабе группы "Дед" в селе Пакуаш Очамчырского района, когда туда пришли много военных, прибыла группа Нодар Кварчия по прозвищу "Старый", после освобождения Гагры их перебросили на Восточный фронт, второй группой была группа из села Бедиа, командовал Ялта Какачия. Всего нас было 32 человек. И тогда я понял, что будет сегодня наступление", — заметил Гварамия.

Мурман Гварамия воевал на Восточном фронте в составе группы "Дед", названной так по прозвищу командира Бориса Пачалия.

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Задачей трех групп было встретить баржу и войти в город Очамчыра с Восточной стороны, со стороны Гала,

"Группа "Скорпион" и группа Лакута Зарандия из Маркулы с запада должны были войти в город. Группа "Ласточка" с севера. Одновременно должны были приступить к операции, начало которой было назначено на 2 часа ночи 26 октября. И встретиться в центре города", — сказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии Мурман Гварамия.

По разным причинам в тот день баржа не смогла пришвартоваться и другие группы тоже не смогли прибыть.

"Мы прибыли на час раньше. Других не было", — вспоминает Гварамия.

Штурмом вошедшие в город и не получившие необходимой поддержки, группы абхазских ополченцев вынуждены были отступить.

"Когда мы вошли в города, в первые часы некоторые противники даже без верхней одежды выскакивали из домов, садились в машины и мчались в сторону Гала, — замечает ветеран. — Один-два абхазских жителей города, которые оставались в оккупированном Очамчыре окрикивали нас: "Апсуаа шэоума? (Вы абхазы? – ред.), мы им говорили, прячьтесь, не то шальная пуля заденет вас. После грузины сориентировались, что нас мало, 32 человека разве могли захватить и удержать город? Пришлось отступать. Мы заранее обговорили два пути отхода".

Групп "Дед" при отступлении попала в засаду и была обстреляна противником на повороте с центральной автотрассы в село Ачгуара.

Мурман Гварамия вспоминает, что в ту ночь 26 октября 1992 года погода была ужасной, лил ливень, бойцы промокли до ниточки.

"Не передохнув, 30 километров до Очамчыры из Пакуаша пешком пройти, повоевать, потом столько же обратно, некоторые до того устали, что сами ходить не могли. Дед несколько раз сказал, пойдемте лесом. Но машина попалась на пути, мы решили поехать. А затем нам преградили путь враги, окружили. В том бою мы потеряли многих", — с тяжелым вздохом рассказывает ветеран.

Мурман Гварамия вспоминает, что когда шла перестрелка на расстоянии 20-30 метров с трех сторон абхазских бойцов окружили и стреляли, и только одна дорога была свободна – назад.

"Многие были убиты, погибли, так и не поняв, что произошло, — отметил он. — Такая ситуация была в машине, что впереди сидящий, в которого попала пуля, стал щитом, защитившим сидящего за ним. Трудно рассказывать об этом. Когда в машину закинули гранату РГД наш Тимур Джинджолия и сегодня здравствует, в долю секунды поднял гранату и выкинул обратно в тех, кто закинул в нас. Решится на такое очень сложно. Такое геройство проявил. Поименно всех не назовешь, боюсь кого-то пропустить".

В том бою 25 лет назад 26 октября 1992 года погибли 19 человек, свыше 10 получили ранения и попали в плен. Штурмовая команда из трех групп потеряла наиболее боевую, опытную, прошедшую операцию по освобождению Гагры отважных воинов.

"Таких потерь в одночасье на Восточном фронте, пожалуй, не было за всю войну. Кто остался в живых друг другу помогли, начали отходить, троих тяжело раненных Зурика Харчилава, Даура Квачахия, Беслана Делба, хоть и в самом было четыре пули, вынесли, лесом ушли", — сказал Гварамия.

Попытка по освобождению города Очамчыра от грузинских оккупантов была предпринята бойцами Восточного фронта ровно 25 лет назад — 26 октября 1992 года.