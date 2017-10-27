Около 400 делегатов участвуют в VIII Абхазо-российском деловом форуме

VIII Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Амра Амичба. Около 400 делегатов зарегистрировались для работы в VIII Абхазо-российском деловом форуме, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме 27 октября 2017 года

После прохождения процедуры регистрации участники через металлоискатель — на форуме предусмотрены меры безопасности — попадают в фойе Кабинета Министров Абхазии. На площадке форума выставлена продукция производителей республики: мед, вино, безалкогольные напитки. Организаторы даже установили шоколадный фонтан, в который можно окунуть клубнику из Адзюбжи и полакомиться перед работой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме 27 октября 2017 года

"Пожалуйста, попробуйте! Обидимся, если не попробуете", — настаивает врио Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Симон Агрба.

Здесь же развернулась временная радиостудия Sputnik. Слушатели смогут получать информацию в эфире непосредственно с площадки форума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме

Перед началом пленарного заседания руководители абхазкой и российской делегаций возложили цветы в парке Славы в Сухуме. Среди пришедших почтить память погибших за свободу Абхазии были премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, вице-премьер Беслан Эшба, министр экономики Адгур Ардзинба, замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Пристансков, заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.