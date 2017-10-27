Российские военные в Абхазии подготовились к отопительному сезону

Благодаря теплым климатическим условиям в регионе, отопительный сезон в военной базе в Абхазии начнется позже, чем в других местах.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Российская военная база ЮВО в Абхазии подготовлена к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии, в рамках завершившейся подготовки инфраструктуры к отопительному сезону, обслужено более 40 объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений", — говорится в сообщении.

С начала сентября этого года специалисты теплохозяйства выполняли профилактические работы по осмотру и обслуживанию до 3,5 тысяч метров теплотрасс, также провели работы по промывке систем отопления и восстановлению тепловых контуров зданий.

Благодаря теплым климатическим условиям в регионе, отопительный сезон в военной базе начнется позже, чем в других местах.

В случае резкого падения температуры ниже +9 ˚С и силе ветра, достигающей более 10-15 метров в секунду, командованием соединения будет принято решение о начале отопительного сезона досрочно.