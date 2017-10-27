VIII Абхазо-российский деловой форум открылся в Сухуме

VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава, Бадрак Авидзба. Пленарное заседание VIII Абхазо-российского делового форума, модератором которого выступил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, началось в Сухуме в пятницу 27 октября.

С приветственной речью выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"В рамках сегодняшнего форума предстоит обсуждение наиболее актуальных вопросов повестки абхазо-российских отношений. Это вопросы дальнейшего продвижения торгово-экономических связей, развития малого и среднего предпринимательства в контексте двусторонних отношений, сотрудничества в сфере туризма, а также более эффективного взаимодействия Республики Абхазия с регионами Российской Федерации и многое другое", — сказал президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме

Глава государства подчеркнул, что Абхазия открыта к плодотворному экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией.

"Форум по праву считается одним из важнейших событий в Абхазии. За прошедшие годы проделана огромная работа между братскими странами", — подчеркнул он.

Президент напомнил, что между странами уже подписано 130 межгосударственных соглашений, а товарооборот между Абхазией и Россией ежегодно увеличивается.

© Sputnik / Томас Тхайцук Около 400 делегатов участвуют в VIII Абхазо-российском деловом форуме

Абхазия экспортирует свою продукцию в Россию, и торговая линейка товаров растет, заметил Хаджимба. Глава государства подчеркнул, что продукция из республики удостаивается наград на различных выставках.

Кроме того, он добавил, что развиваются отношения в области туризма, в том числе религиозного. Абхазия создает необходимые условия для привлечения инвестиций, принимая для этого правовую базу, сказал Хаджимба.

Приветственное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина зачитал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.

В письме, в частности, подчеркивается, что за прошедшие годы форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для открытого и конструктивного диалога представителей органов власти, деловых и экспертных кругов двух стран, связанного с развитием стратегического партнерства России и Абхазии.

"В повестке нынешней встречи вопросы наращивания взаимодействия в таких важных и выгодных сферах, как торговля, сельское хозяйство, туризм, поддержка значимых культурных, образовательных контактов. Рассчитываю, что решения, выработанные в ходе форума, найдут применение на практике и будут способствовать эффективной реализации большого потенциала нашего сотрудничества", — говорится в письме Владимира Путина.

VIII Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме 27 октября. Он посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.

В рамках экономического форума предполагается проведение четырех круглых столов, состоится заседание Российско-абхазского делового совета.

Кроме того, в рамках VIII Абхазо-российского делового форума будет подписано соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Россию, а также планируется провести торжественное открытие крупного агропромышленного комплекса в селе Кындыг Очамчырского района.