Первые соглашения подписаны на деловом форуме в Сухуме

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава, Бадрак Авидзба. В рамках VIII Абхазо-российского делового форума были подписаны первые соглашения, сообщают с места события корреспонденты Sputnik.
Соглашение о сотрудничестве подписали Торгово-промышленная палата Абхазии и ТПП Ивановской области. Свои подписи под документами поставили глава Торгово-промышленной палаты Ивановской области Леонид Иванов и президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия.
Также участники форума подписали соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию.
VIII Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме 27 октября. Он посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.
В рамках экономического форума предполагается проведение четырех круглых столов, состоится очередное заседание Российско-абхазского делового совета.
Также в рамках форума пройдет открытие агропромышленного комплекса в селе Кындыг Очамчырского района.