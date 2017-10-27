Первые соглашения подписаны на деловом форуме в Сухуме

VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава, Бадрак Авидзба. В рамках VIII Абхазо-российского делового форума были подписаны первые соглашения, сообщают с места события корреспонденты Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук VIII Абхазо-российский деловой форум открылся в Сухуме

Соглашение о сотрудничестве подписали Торгово-промышленная палата Абхазии и ТПП Ивановской области. Свои подписи под документами поставили глава Торгово-промышленной палаты Ивановской области Леонид Иванов и президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия.

Также участники форума подписали соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию.

VIII Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме 27 октября. Он посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.

В рамках экономического форума предполагается проведение четырех круглых столов, состоится очередное заседание Российско-абхазского делового совета.

Также в рамках форума пройдет открытие агропромышленного комплекса в селе Кындыг Очамчырского района.



