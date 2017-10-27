27 октября 1992 года: ожесточенные бои в Очамчыре

Из оперативной сводки Министерства обороны Абхазии. Направление Эшера-Сухум:

"По всему фронту ведутся перестрелки из всех видов оружия. Противник подтягивает бронетехнику и живую силу к линии фронта. К 8:00 27 октября оборонительные рубежи Вооруженных сил Абхазии остаются прежними.

Направление Очамчыра — Ткуарчал: в течение истекших суток в зоне партизанских действий шли ожесточенные бои в городе Очамчыра и его окрестностях. В результате действий партизан врагу нанесен значительный урон, подбиты три единицы бронетехники, убиты и ранены более 100 человек. Потери с нашей стороны — более 20 человек убитыми и ранеными", – говорится в сообщении.

Также в оперативной сводке сообщается, что 27 октября 1992 года в 14:05 самолет Су-25 Вооруженных сил РФ, сопровождавший вертолеты, был обстрелян самолетом Су-25 Вооруженных сил Грузии. В ответ по самолету, спровоцировавшему вооруженный конфликт, была выпущена ракета класса "воздух-воздух".



