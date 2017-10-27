17:27 27 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Война 1992-1993 гг

27 октября 1992 года: ожесточенные бои в Очамчыре

© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (74)
41 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Министерства обороны Абхазии. Направление Эшера-Сухум:

"По всему фронту ведутся перестрелки из всех видов оружия. Противник подтягивает бронетехнику и живую силу к линии фронта. К 8:00 27 октября оборонительные рубежи Вооруженных сил Абхазии остаются прежними.

Направление Очамчыра — Ткуарчал: в течение истекших суток в зоне партизанских действий шли ожесточенные бои в городе Очамчыра и его окрестностях. В результате действий партизан врагу нанесен значительный урон, подбиты три единицы бронетехники, убиты и ранены более 100 человек. Потери с нашей стороны — более 20 человек убитыми и ранеными", – говорится в сообщении.

Также в оперативной сводке сообщается, что 27 октября 1992 года в 14:05 самолет Су-25 Вооруженных сил РФ, сопровождавший вертолеты, был обстрелян самолетом Су-25 Вооруженных сил Грузии. В ответ по самолету, спровоцировавшему вооруженный конфликт, была выпущена ракета класса "воздух-воздух".


Темы:
"413 дней" (74)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монета биткоин. Иллюстративное фото
    Виртуальная зарплата

    Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Силуэт девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Михаил Делягин
    Пущать не велено

    Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович в Таллинне
    Примем всех!

    Эстония готова поддержать западно-балканские государства на пути их вступления в Европейский союз при выполнении ряда условий.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
Карты, деньги и труба: премьера "Ревизора" в РУСДРАМе
Ущерб на миллионы: кадры ликвидации ночного пожара в Сухуме
Ущерб на миллионы: кадры ликвидации ночного пожара в Сухуме
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia