Хаджимба: доля России во внешнеторговом обороте Абхазии превысила 70%

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с приветственной речью на открытии VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. С момента проведения первого делового форума, товарооборот между Абхазией и Россией увеличился более чем в 3,5 раза, экспорт абхазских товаров на российский рынок в 3,2 раза, а доля России во внешнеторговом обороте Абхазии превысила 70%, отметил президент Абхазии на VIII Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме 27 октября.

"За прошедшие годы с момента проведения первого делового форума в 2009 году создана широкая договорная база. Наряду с базовым Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписано 130 межгосударственных соглашений, охватывающих практически все сферы взаимодействия и сотрудничества", — подчеркнул он.

Неоценимым вкладом в развитие Абхазии Хаджимба считает финансовую помощь России.

"По обновленной Инвестиционной программе на 2017-2019 годы в текущем году предусмотрена финансовая помощь в размере более 2,5 миллиарда рублей, а всего, включая 2019 год, эта сумма составит более 5,8 миллиарда рублей. За счет этих средств строятся и восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первые соглашения подписаны на деловом форуме в Сухуме

Президент Абхазии подчеркнул, что между Абхазией и Россией действует соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"В 2014 году нами принят новый закон "Об инвестиционной деятельности", в рамках которого предусмотрены адресные льготы и меры стимулирования инвесторов", — подчеркнул он.

По словам Хаджимба, учитывая общемировые экономические тренды, Абхазии и России предстоит проделать много работы в развитии экономических отношений.

"В рамках сегодняшнего форума нам с вами предстоит обсудить ряд наиболее актуальных вопросов повестки абхазо-российских отношений. Это вопросы дальнейшего продвижения наших торгово-экономических связей, развития малого и среднего предпринимательства в контексте двусторонних отношений, сотрудничества в сфере туризма, а также более эффективного взаимодействия Республики Абхазия с регионами Российской Федерации и многое другое", — сказал президент Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук VIII Абхазо-российский деловой форум открылся в Сухуме

VIII Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме 27 октября. Он посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.

В рамках экономического форума предполагается проведение четырех круглых столов, состоится заседание Российско-абхазского делового совета.

Кроме того, в рамках VIII Абхазо-российского делового форума подписано соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Россию, а также планируется провести торжественное открытие крупного агропромышленного комплекса в селе Кындыг Очамчырского района.