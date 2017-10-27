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Олег Барциц

Барциц на VIII Абхазо-российском деловом форуме: нуждаемся в модернизации

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)
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VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия остро нуждается в модернизации основ экономической деятельности республики и принципов управления, сказал торговый представитель Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц на пленарном заседании VIII Абхазо-российского делового форума в пятницу 27 октября, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

"Принципы достаточно просты – это компетентность, ответственность и нацеленность на конечный результат, что напрямую связано с контролем неукоснительного выполнения принятых решений и несением ответственности за них", — подчеркнул Барциц.
VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Как пример такого подхода, Барциц привел идею создания Торгового дома Абхазии в Москве, основной этап реализации которой уже пройден. Это стало возможно, добавил он, благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между Торговым представительством Абхазии и Евразийским деловым союзом.

По мнению Олега Барциц, основным позитивным эффектом от этого проекта для предпринимателей агропромышленного сектора станет уникальная возможность представить свою продукцию на площадках, где ведет свою деятельность Евразийский деловой союз.

"Эффект от участия в подобных форматах, думаю, достаточно очевиден. Что касается качества абхазской продукции, зачастую оно отвечает самым высоким требованиям, что не раз подтверждалось в ходе участия в самых престижных и амбициозных выставках и форумах", — сказал Барциц.

Руководитель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев на пленарном заседании отметил, что в преддверии VIII Абхазо-российского делового форума это событие было анонсировано на площадке МИА Россия сегодня. Он подчеркнул, что взаимоотношения между деловыми кругами – очень важная составляющая всего бизнес-процесса, полноценное осуществление которого невозможно без развития инфраструктуры Абхазии.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Очень важно, чтобы правительство Абхазии и бизнес сообщество думали одинаково, старались способствовать привлечению прежде всего российских инвестиций для развития инфраструктуры. Те процессы, которые сейчас начинают развиваться без участия государства, наверное, будут малоэффективны", — считает он.

VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу в Сухуме 27 октября. Организаторами форума выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)



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