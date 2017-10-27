Итоги конкурса предпринимателей Абхазии подвели в Сухуме

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Итоги конкурса предпринимателей Абхазии подвели в рамках пленарного заседания VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме в пятницу 27 октября.
Медали и грамоты победителям конкурса в различных номинациях вручали министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и председатель ТПП страны Геннадий Гагулия.
В номинации "Лучший производитель-экспортер промышленной продукции" победитель — ООО "Вина и воды Абхазии".
"Лучшим российско-абхазским бизнесом" стало закрытое акционерное общество "Аквафон — GSM".
В номинации "Лучший объект размещения курортно-туристического сектора" победили ООО "Лооди" и пансионат "Сосновая роща".
"Лучшее предприятие общественного питания" – ресторан "Эрцаху".
Лучшим предприятием в сфере торговли стало ООО "Азид", а лучшим в сельскохозяйственной отрасли был назван "АВАИ–АГРО".
В Национальном конкурсе в области предпринимательской деятельности была также номинация "Прорыв года", в котором победило Республиканское унитарное предприятие "Сухумский молочный завод".
Ежегодный Национальный конкурс в области предпринимательской деятельности, который организовали Министерство экономики Абхазии и Торгово-промышленная палата республики, был объявлен в начале октября 2017 года.
По словам организаторов конкурса, главная его цель заключается в проявлении внимания со стороны государства к местным предпринимателям и высокой оценке их достижений в области бизнеса, вклада в развитие экономического сектора республики.
Отбором номинантов занимался оргкомитет, в который вошли министр экономики, президент ТПП и министр по налогам и сборам. В списке участников было около 50 предприятий страны.
VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу в Сухуме 27 октября. Организаторами выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.