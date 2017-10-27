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Итоги конкурса предпринимателей Абхазии подвели в Сухуме

© Фото: Unsplash
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)
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Ежегодный Национальный конкурс в области предпринимательской деятельности, который организовали Министерство экономики Абхазии и Торгово-промышленная палата республики, был объявлен в начале октября 2017 года.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Итоги конкурса предпринимателей Абхазии подвели в рамках пленарного заседания VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме в пятницу 27 октября. 

VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Медали и грамоты победителям конкурса в различных номинациях вручали министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и председатель ТПП страны Геннадий Гагулия. 

В номинации "Лучший производитель-экспортер промышленной продукции" победитель — ООО "Вина и воды Абхазии".

"Лучшим российско-абхазским бизнесом" стало закрытое акционерное общество "Аквафон — GSM".

В номинации "Лучший объект размещения курортно-туристического сектора" победили ООО "Лооди" и пансионат "Сосновая роща". 

"Лучшее предприятие общественного питания" – ресторан "Эрцаху".  

Лучшим предприятием в сфере торговли стало ООО "Азид", а лучшим в сельскохозяйственной отрасли был назван "АВАИ–АГРО".

В Национальном конкурсе в области предпринимательской деятельности была также номинация "Прорыв года",  в котором победило Республиканское унитарное предприятие "Сухумский молочный завод".

Геннадий Гагулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ежегодный Национальный конкурс в области предпринимательской деятельности, который организовали Министерство экономики Абхазии и Торгово-промышленная палата республики, был объявлен в начале октября 2017 года.

По словам организаторов конкурса, главная его цель заключается в проявлении внимания со стороны государства к местным предпринимателям и высокой оценке их достижений в области бизнеса, вклада в развитие экономического сектора республики. 

Отбором номинантов занимался оргкомитет, в который вошли министр экономики, президент ТПП и министр по налогам и сборам. В списке участников было около 50 предприятий страны.

VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу в Сухуме 27 октября. Организаторами выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)



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