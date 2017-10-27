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Дмитрий Лепехин

Лепехин: в Абхазии выгодная налоговая система

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)
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Круглый стол "Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в контексте сотрудничества субъектов России с Абхазией" прошел в рамках VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава. В Абхазии выгодная и благоприятная налоговая система, заявил гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин на круглом столе в рамках VIII Абхазо-российского делового форума в пятницу 27 октября.

"В Абхазии довольно выгодная и благоприятная налоговая система, даже в сравнении с соседними ей странами, но этого недостаточно для привлечения инвестиций. Все должно быть в комплексе", — считает эксперт. 

Владимир Лепехин
© Фото: предоставлено Владимиром Лепехиным
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Он уверен, что для эффективного развития экономики Абхазии и привлечения иностранных инвестиций необходимы полноценная банковская система, доступ к информации, правовая защищенность, безопасность и возможность получить прибыль от вложений в республику. 

По мнению Владимира Лепехина, существует несколько условий, ускоряющих развитие экономики любой страны, так называемые драйверы. 

Он подчеркнул, что драйверами в этом смысле может служить само государство, активность населения и его желание в организации бизнеса, понимание того, что инвесторы бывают не только внешние, но и внутренние. 

VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу в Сухуме 27 октября. Организаторами выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)



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