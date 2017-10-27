Гулиа о законе об инвестдеятельности: уравнивает права всех

Круглый стол "Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в контексте сотрудничества субъектов России с Абхазией" прошел в рамках VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Действующий закон Абхазии "Об инвестиционной деятельности" уравнивает права всех инвесторов, заявил заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулиа в пятницу 27 октября.

"У нас в стране действует закон об инвестдеятельности, который направлен на формирование благоприятных условий для финансовых вложений в Абхазию не только иностранных инвесторов, но и местных", — сказал Гулиа.

Он добавил, что этот закон гарантирует внешним и внутренним инвесторам одинаковые права и предусматривает различного рода преференции, в том числе налоговые.

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Замминистра добавил, что Минэкономики Абхазии также подготовило законопроект о налоговых каникулах для предпринимателей, что станет дополнительным импульсом для создания нового сектора свободного предпринимательства.

VIII Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме 27 октября. Он посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.