Колючее, но красивое: что такое юкка

Анна из города Нижний Тагил: В сухумском парке, напротив башни с часами, цветет какое-то растение похожее на пальму, но только куст. С длинными колючими листьями. А посередине куста гроздья кремовых цветов-колокольчиков, они не пахнут, но очень необычно смотрятся, очень красивые. Что это за растение такое?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал младший научный сотрудник Института ботаники Академии наук Абхазии Иван Титов, в парках Абхазии можно наблюдать вечнозеленые растения с лучевидными листьями с сизоватой узкой каймой по краям – это юкка из семейства агавовых. И, по всей видимости, читатель спрашивает именно о нем.

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По словам Титова, насчитывается несколько видов, но в Абхазии произрастают два вида, самая распространенная — юкка славная.

"Родина растения — юго-восточное побережье Северной Америки. Севереамериканский вид, но хорошо чувствует себя в нашем субтропическом климате. Относительно короткоствольное растение. Завезено в декоративных целях, так же, как и пальмы, используется в озеленении парков. Светолюбивое растение. Переносит затемненные участки тоже, но хорошо развивается на свету. К почвам юкка не требовательна. Она способна переносить зимнее переувлажнение", — сказал Иван Титов.

Юкка славная цветет два раза в год — в мае и октябре.

"Размножается она легко. После ураганов часто сломанные валяются в парках. Нужно просто порубить на мелкие кусочки корневые отпрыски или по долькам стебли — произрастают без проблем", — заметил младший научный сотрудник Института ботаники.

Второй вид, который растет в Абхазии, – юкка алоэлистная, цветет в конце лета белыми листами, изредка завязываются плоды.

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"На юкке алоэлистной завязываются плоды, в отличие от юкки славной, которая только цветет. Плоды сочные, но несъедобные. Размножается юкка алоэлистная семенами, — уточнил Титов. — Юкка многолетнее растение, точный возраст никто сказать не может, потому что оно, где упало, там и выросло. На наших глазах они не умирают".

Ученый рассказал, что периодически нужно обрезать нижние листья на юкке.

"Ландшафтные дизайнеры обрезают нижнюю часть и придают разную форму растениям. Красиво смотрится, когда нижняя часть очищена от листвы, а верхняя часть пальму напоминает. Для самого растения тоже хорошо, чем чище ствол нижней части, тем дольше оно стоит. Потому что так юкка может наклониться и повалиться под тяжестью листьев, они же у нее массивные, крупные", — заметил Иван Титов.

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