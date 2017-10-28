20:05 28 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Юкка

Колючее, но красивое: что такое юкка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ok, Sputnik! (56)
11220

В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Анна из города Нижний Тагил: В сухумском парке, напротив башни с часами, цветет какое-то растение похожее на пальму, но только куст. С длинными колючими листьями. А посередине куста гроздья кремовых цветов-колокольчиков, они не пахнут, но очень необычно смотрятся, очень красивые. Что это за растение такое?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия:  Как рассказал младший научный сотрудник Института ботаники Академии наук Абхазии Иван Титов, в парках Абхазии можно наблюдать  вечнозеленые растения с лучевидными листьями с сизоватой узкой каймой по краям – это юкка из семейства агавовых. И, по всей видимости, читатель спрашивает именно о нем.

Османтус душистый
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главный аромат осенней Абхазии: османтус душистый

По словам Титова, насчитывается несколько видов, но в Абхазии произрастают два вида, самая распространенная — юкка славная. 

"Родина растения — юго-восточное побережье Северной Америки. Севереамериканский вид, но хорошо чувствует себя в нашем субтропическом климате. Относительно короткоствольное растение. Завезено в декоративных целях, так же, как и пальмы, используется в озеленении парков.  Светолюбивое растение. Переносит затемненные участки тоже, но хорошо развивается на свету. К почвам юкка не требовательна. Она способна переносить зимнее переувлажнение", — сказал Иван Титов. 

Юкка славная цветет два раза в год — в мае и октябре.

"Размножается она легко. После ураганов часто сломанные валяются в парках. Нужно просто порубить на мелкие кусочки корневые отпрыски или по долькам стебли — произрастают без проблем", — заметил младший научный сотрудник Института ботаники.

Второй вид, который растет в Абхазии,  – юкка алоэлистная, цветет в конце лета белыми листами, изредка завязываются плоды. 

Индийская сирень
© Sputnik / Томас Тхайцук
Индия в Сухуме: необычные деревья расцвели в столице

"На юкке алоэлистной завязываются плоды, в отличие от юкки славной, которая только цветет. Плоды сочные, но несъедобные. Размножается юкка алоэлистная семенами, — уточнил Титов. — Юкка многолетнее растение, точный возраст никто сказать не может, потому что оно, где упало, там и выросло. На наших глазах они не умирают". 

Ученый рассказал, что периодически нужно обрезать нижние листья на юкке.

"Ландшафтные дизайнеры обрезают нижнюю часть и  придают разную форму растениям. Красиво смотрится, когда нижняя часть очищена от листвы, а верхняя часть пальму напоминает. Для самого растения тоже хорошо, чем чище ствол нижней части, тем дольше оно стоит. Потому что так юкка может наклониться и повалиться под тяжестью листьев, они же у нее массивные, крупные", — заметил Иван Титов. 

Ok, Sputnik                                                                                                  

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания. 

Темы:
Ok, Sputnik! (56)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монета биткоин. Иллюстративное фото
    Виртуальная зарплата

    Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Книга в руках девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Михаил Делягин
    Пущать не велено

    Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Петербургская певица и композитор Виктория Урусова на сцене Нарвского колледжа
    Мы из джаза

    В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VIII Абхазо-российский деловой форум
VIII Абхазо-российский деловой форум
Глухая маленькая девочка впервые услышала мамин голос
Глухая маленькая девочка впервые услышала мамин голос
Как распознать подделку и выбрать лучший сорт чая
Как выбрать лучший сорт чая

Соцсети

Sputnikabkhazia