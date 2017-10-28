В Сухуме открылся кинофестиваль "Свидание с Россией"

При поддержке министерства культуры Абхазии и правительства Москвы в Абхазии с 28 по 29 октября впервые проходит фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".

СУХУМ, 28 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Если в Молдове фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" проводят уже пятый год, в Сухуме его открыли впервые, отметил организатор фестиваля Владимир Пирожок.

"Наш фестиваль это признание в любви нашей родной, братской Абхазии. Уверен, миллионы сердец россиян находятся в горах Абхазии, в альпийских лугах, изумрудной воде озера Рица. Пицунда, Гагра, Гудаута, Очамчыра все эти слова отзываются в наших сердцах как халва", – сказал Пирожок.

После торжественного открытия фестиваля, был проведен творческий вечер Народного артиста СССР Евгения Дога.

"Нас всегда волнует вопрос, кто будет после нас? Я спокоен. Я вижу, что есть, кому нас заменить. Народная мудрость, которая сегодня была выражена в танцах, песне, костюмах она лишена всяких условностей. Меняются времена, рвутся календарные листы, сменяются года, эти танцы и песни остаются на века. Я уверен, через 2500 лет будет то же самое. Люди будут петь, танцевать и любить. С этим в Абхазии все в порядке", – отметил композитор.

Завершая встречу Дога сыграл зрителям свои известные произведения. После чего зрителям показали документальный фильм о нем, мировую премьеру "Вселенная маэстро".

Завтра 29 октября зрителей ждет интересная программа. С 10 до 11 утра показ детских премьерных картин. Также завтра в Абхазской государственной филармонии покажут советский художественный фильм режиссера Юрия Кары "Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным" и многие другие фильмы. Тот, кто не успел сегодня на встречу с Евгением Дога сможет прийти встретиться с ним завтра.

Фестиваль "Свидание с Россией" носит международный характер. Ежегодно фестиваль проходит в Республике Молдова. В 2016 году к Молдове присоединилась Армения.

Посетить киносеансы и творческие встречи с известными писателями и режиссерами России в рамках фестиваля "Свидание с Россией" могут все желающие. Вход бесплатный.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступит в роли информационного партнера фестиваля "Свидание с Россией" в Абхазии.