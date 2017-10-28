28 октября 1992 года: уничтожено несколько расчетов грузинской артиллерии

Оперативная сводка Министерства обороны республики Абхазия. 28 октября 1992 года, направление Эшера-Сухум:

"По всей линии фронта идет интенсивная стрельба из всех видов оружия, в том числе, из установок "Град". В результате обстрела два мирных жителя убиты, один ранен. Ответными мерами вооруженных сил Абхазии уничтожено несколько артиллерийских расчетов правительственных войск Грузии. В Сухуме абхазскими войсками были произведены операции по уничтожению бронетехники и живой силы грузинской армии",– говорится в сообщении.

Сообщение пресс-службы верховного совета республики Абхазия:

"В поселке Цандрипш, зоны города Гагра, в собственном доме заживо сожжены два пожилых человека по фамилии Ажиба. В том же поселке насильно из собственного дома вывезли гражданина Амичба, инвалида войны и расстреляли на берегу моря".