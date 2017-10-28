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Руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда Росконгресс Слава Ходько

Ходько: создать условия для бизнеса – задача государства

© Фото: с сайта "Метражи"
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (41)
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27 октября в Сухуме состоялся VIII Абхазо-российский деловой форум. Руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда "Росконгресс" Слава Ходько дал свою оценку ее работе.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Обязанность власти – обеспечить предпринимательскую среду на территории, сказал, подводя итоги Абхазо-российского делового форума, руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда "Росконгресс" Слава Ходько.

Окна возможностей: как участники оценили прошедший деловой форум в Сухуме
© Sputnik.
Окна возможностей: как участники оценили прошедший деловой форум в Сухуме

"Какая задача министерства экономики любого государства? Создать комфортные условия для бизнеса. Для этого власть должна знать, какие проблемы существуют и что нужно бизнесу. Обязанность власти – обеспечить предпринимательскую среду на территории. В Абхазии завозные продукты, мясо, курятину не производите в больших количествах. Как так может быть в Абхазии? Как можно было иностранный бизнес приглашать в Россию, если взять 90 годы, когда мы не могли отстроить работу собственного бизнеса. Кто придет в страну, где собственный бизнес в загоне", – отметил Слава Ходько.

В ходе круглого стола дали высказаться всем представителям бизнеса. Все высказанные проблемы в основном пересекались. Они говорили о недостаточности в техническом оснащении, не позволяющем развиваться, сложностях в сельском хозяйстве, туристической отрасли, производстве, экспорте, необходимости открытия аэропорта и даже о проведении природного газа в Абхазию.

"Я был на секции по малому предпринимательству. В этой секции абхазские власть и бизнес начали говорить друг с другом. Им не нужны были мы. Они обсуждали реальные проблемы, которые есть на сегодняшний день. Честно говоря, я удивлен этим проблемам. Многие вопросы, которые обсуждает сейчас бизнес, с точки зрения законодательной поддержки, они должны быть уже давно решены", –сказал Ходько.

Давая оценку работе форума, он отметил, что была проведена серьезная работа для обмена информациями. А минусами он назвал отсутствие более конкретной, более содержательной части.

Круглый стол в ТПП
© Sputnik. Владимир Бегунов
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"Нужно думать, как привлекать туристов? Гагра, Новый Афон, Сухум это уже готовое, это имидж. Каждая территория конкурирует с другими территориями, вы конкурируете с Турцией и Египтом. У вас должно быть не хуже и не дороже. Некоторые цены тут зашкаливают на мой взгляд. Вчера зашел в магазин, цены больше чем в Питере и в Москве. Непонятно, как это происходит?", – Ходько уверен, что у республики есть огромные возможности для развития бизнеса, и предложил последовать примеру российской программы "Дуй в бизнес", инициированной Владимиром Путиным в 2012 году.

"Любое мероприятие это обмен информациями, личными контактами. Информация – предмет любого форума. Когда говорят, что эффективность мероприятий – количество подписанных соглашений, мне это никогда не нравилось. Это формальная вещь. Сейчас мы создали сайт для продвижения наших межрегиональных форумов. В нем будут разделы, куда можно будет закидывать предложения по инвестициям, по торговле и так далее. Это особенно нужно для Абхазии", – считает он.

VIII Абхазо-российский деловой форум завершился в Сухуме 27 октября. Он был посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, поиску инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (41)



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