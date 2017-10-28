Ходько: создать условия для бизнеса – задача государства

СУХУМ, 28 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Обязанность власти – обеспечить предпринимательскую среду на территории, сказал, подводя итоги Абхазо-российского делового форума, руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда "Росконгресс" Слава Ходько.

"Какая задача министерства экономики любого государства? Создать комфортные условия для бизнеса. Для этого власть должна знать, какие проблемы существуют и что нужно бизнесу. Обязанность власти – обеспечить предпринимательскую среду на территории. В Абхазии завозные продукты, мясо, курятину не производите в больших количествах. Как так может быть в Абхазии? Как можно было иностранный бизнес приглашать в Россию, если взять 90 годы, когда мы не могли отстроить работу собственного бизнеса. Кто придет в страну, где собственный бизнес в загоне", – отметил Слава Ходько.

В ходе круглого стола дали высказаться всем представителям бизнеса. Все высказанные проблемы в основном пересекались. Они говорили о недостаточности в техническом оснащении, не позволяющем развиваться, сложностях в сельском хозяйстве, туристической отрасли, производстве, экспорте, необходимости открытия аэропорта и даже о проведении природного газа в Абхазию.

"Я был на секции по малому предпринимательству. В этой секции абхазские власть и бизнес начали говорить друг с другом. Им не нужны были мы. Они обсуждали реальные проблемы, которые есть на сегодняшний день. Честно говоря, я удивлен этим проблемам. Многие вопросы, которые обсуждает сейчас бизнес, с точки зрения законодательной поддержки, они должны быть уже давно решены", –сказал Ходько.

Давая оценку работе форума, он отметил, что была проведена серьезная работа для обмена информациями. А минусами он назвал отсутствие более конкретной, более содержательной части.

© Sputnik. Владимир Бегунов Туризм 21 века: что необходимо внедрить в Абхазии

"Нужно думать, как привлекать туристов? Гагра, Новый Афон, Сухум это уже готовое, это имидж. Каждая территория конкурирует с другими территориями, вы конкурируете с Турцией и Египтом. У вас должно быть не хуже и не дороже. Некоторые цены тут зашкаливают на мой взгляд. Вчера зашел в магазин, цены больше чем в Питере и в Москве. Непонятно, как это происходит?", – Ходько уверен, что у республики есть огромные возможности для развития бизнеса, и предложил последовать примеру российской программы "Дуй в бизнес", инициированной Владимиром Путиным в 2012 году.

"Любое мероприятие это обмен информациями, личными контактами. Информация – предмет любого форума. Когда говорят, что эффективность мероприятий – количество подписанных соглашений, мне это никогда не нравилось. Это формальная вещь. Сейчас мы создали сайт для продвижения наших межрегиональных форумов. В нем будут разделы, куда можно будет закидывать предложения по инвестициям, по торговле и так далее. Это особенно нужно для Абхазии", – считает он.

VIII Абхазо-российский деловой форум завершился в Сухуме 27 октября. Он был посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, поиску инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.