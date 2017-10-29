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Победительница конкурсов Мисс России и Мисс Мира Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии

Красота спасет мир: "Мисс мира" в Абхазии

© Фото: фонд "Послы доброй воли Абхазии"
В Абхазии
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Движение "Послы доброй воли Абхазии" (44)
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Необходимые вещи и безграничную любовь привезла "Мисс мира 2008" с собой в Абхазию в свой первый благотворительный визит. О том, как Ксения Сухинова оказала помощь многодетным семьям и не только, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Победительница "Мисс Мира – 2008" Ксения Сухинова приехала в Абхазию с благотворительной миссией, которая началась с села Абгархук Гудаутского района. Здесь Сухинова встретилась с многодетной семьей Квициния, в которой есть больной ребенок. От имени послов доброй воли Абхазии она передала семье дорогостоящие препараты, необходимые для поддержания жизни малыша.

Посол доброй воли Ксения Сухинова
© Sputnik. Сария Кварацхелия
"Мисс Мира" Ксения Сухинова посетила Абхазию с благотворительной миссией

“В Абгархуке семья встретила нас очень тепло. Нас пригласили в дом. Предложили чачу. Сначала я хотела отказаться, так как никогда не пила чачи. Но потом мне сказали, что в Абхазии не принято отказывать и попробовала чачу”, — с улыбкой рассказывает мисс мира.

После Абгархука Сухинова не теряя времени поехала в Сухумский лицей-интернат, в котором обучаются более 170 детей.

Мисс мира привезла детям теплые одеяла, которые лично отнесла в комнаты детей вместе с директором интерната.

В детской спальне Сухинова в первую очередь обвела взглядом комнату, а потом уже подошла к кровати, руками проверила качество старых одеял.

Она сама достала новые одеяла из упаковок и постелила их на кровати, отказавшись от помощи директора. 

“Надеюсь, детям понравится мой подарок. Самое главное им теперь будет тепло”, — говорит она.

Встреча у подъезда 

Вторым местом, которое Сухинова решила посетить в Сухуме — многодетная семья Жоржолиани. В семье трое малышей. Двое из них с аутизмом.

Мама детей, Аида, заранее рассказала детям о красивом госте. К приезду Сухиновой старшая девочка с нетерпением ожидала ее у подъезда.

Сначала робко, но потом уже более уверенно девочка выглядывала из дверного проема. Ксения Сухинова устремилась к ребенку.

— Как тебя зовут? – спросила она.

— Элана — смело отвечает та.

Растроганная красавица обнимает и целует девочку в щечку, а потом возвращается в машину за подарками. Элане мисс мира принесла канцелярские товары для школы, а мальчикам-двойняшкам – лекарства, которые им так необходимы.

Мальчики, увидев незнакомых людей, заплакали и не захотели говорить ни с кем. Мама сама не смогла сдержать слез. 

"Я понимаю, что детям с аутизмом сложно вступать в коммуникацию с людьми. Мне также очень жаль их девочку Элану, потому что дома она не может поиграть со своими братиками. Но несмотря на все, она очень теплая, легко идет на контакт. И я очень рада, что у нее это получается. Этой семье нужно помогать, если даже не материально, то хотя бы просто быть рядом, чтобы люди знали, что они не одни”, — говорит Сухинова уже после визита семьи.

Мисс мира в Очамчире

Сразу после семьи Жоржолиани Ксения Сухинова отправилась в далекое очамчирское село Меркула.  Бездорожье не испугало знаменитость. Ведь там ее ждала маленькая девочка со страшным диагнозом – рахит.

Более часа езды по разбитой дороге Сухинова прибыла к дому семьи Зардания.

Семья многодетная: четверо детей, самая младшая болеет рахитом. Отец семейства – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Так как в селе нет работы, летом он подрабатывает таксистом. Но это не сильно помогает семье. Маленькой девочке для поддержания жизни нужны дорогостоящие лекарства.

Семье помогало Министерство здравоохранения Абхазии. Но вот уже более полугода девочка не получает медикаменты.

Ксения Сухинова передала семье запас лекарств на целый год и впридачу электрический обогреватель на зиму.

Село расположено в предгорье и здесь уже холодно, но семье Зардания этой зимой холодно не будет.

Победительница конкурсов "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" 25 сентября 2017 года.

Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (44)



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