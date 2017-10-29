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Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй

29 октября 1992 года: обращение к патриарху Алексию II

© Sputnik. Александр Макаров
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (76)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из Обращения патриарху всея Руси Алексию II, председателю Фонда культуры Российской Федерации академику Лихачеву, первому секретарю Международного союза писателей Булатову, президенту Академии наук Российской Федерации академику Осипову, ректору Московского государственного университета имени Ломоносова Садовничьему:

"Абхазия, еще вчера пленявшая своей чарующей красотой, этно-культурным миром, сегодня полыхает в огне. Продолжающаяся агрессия войск Республики Грузия против Республики Абхазия по своей цели и характеру становится все масштабнее и чудовищнее.  В одном из лучших в Европе дендропарке в Сухуме, основанном князем Смецким, сегодня гуляют танки грузинских войск, направленных в Абхазию, как уверяет Шеварднадзе якобы для охраны железнодорожного полотна. В цепи преступных деяний грузинских войск в Абхазии совершен еще один акт. Беспрецедентный по своей значимости и далеко идущим последствиям: подожжены и разгромлены такие святилища абхазской культуры, как научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, Госархив Абхазии". 

Обращение подписано народным поэтом Абхазии и Кабардино-Балкарии Багратом Шинкуба, депутатом Верховного Совета Республики Абхазия Олегом Дамения, писателями Джумой Ахуба, Николаем Квициния, доктором исторических наук Баджгуром Сагария, министром культуры и образования Абхазии Нодаром Чанба  и другими. 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

 

Темы:
"413 дней" (76)



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