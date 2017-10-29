29 октября 1992 года: обращение к патриарху Алексию II

"Абхазия, еще вчера пленявшая своей чарующей красотой, этно-культурным миром, сегодня полыхает в огне. Продолжающаяся агрессия войск Республики Грузия против Республики Абхазия по своей цели и характеру становится все масштабнее и чудовищнее. В одном из лучших в Европе дендропарке в Сухуме, основанном князем Смецким, сегодня гуляют танки грузинских войск, направленных в Абхазию, как уверяет Шеварднадзе якобы для охраны железнодорожного полотна. В цепи преступных деяний грузинских войск в Абхазии совершен еще один акт. Беспрецедентный по своей значимости и далеко идущим последствиям: подожжены и разгромлены такие святилища абхазской культуры, как научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, Госархив Абхазии".
Обращение подписано народным поэтом Абхазии и Кабардино-Балкарии Багратом Шинкуба, депутатом Верховного Совета Республики Абхазия Олегом Дамения, писателями Джумой Ахуба, Николаем Квициния, доктором исторических наук Баджгуром Сагария, министром культуры и образования Абхазии Нодаром Чанба и другими.
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