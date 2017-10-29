Абхазия в первой десятке: завершился чемпионат мира по домино

Чемпионат мира по домино проходил в городе Виллемстад на острове Кюрасао с 22 по 29 октября, сборная Абхазии заняла 10 место.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Амра Амичба. Сборная Абхазии в командном турнире заняла десятое место на Чемпионате мира по домино. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил из столицы Виллемстад острова Кюрасао участник сборной Абхазии по домино Алмас Габуния.

"Впервые на мировом Чемпионате по домино мы заняли такое высокое место. Для первого раза это неплохой результат. Мы в последний день шли на третьем месте, но чуть удачи не хватило, чтобы попасть в призеры," — отметил Габуния.

Абхазию на мировом первенстве представляли Аслан Бганба, Рудольф Лолуа, Темур Лакербая, Юра Еник и Алмас Габуния.

"Были разные соперники и слабые, и сильные. В индивидуальном турнире лучше всех выступил Темур Лакербая. Он занял в индивидуальном турнире десятое место, выиграл тринадцать партий из восемнадцати", — сказал Алмас Габуния.

Габуния рассказал, что участников сборной Абхазии по домино при прилете в аэропорту встречали президенты Федераций домино США и Кюрасао с абхазским флагом.

"Во время открытия абхазский флаг и флаги всех стран-участниц висели на центральной площади столицы Виллемстад. Было много спортсменов, которые принимали участия на чемпионате мира по домино в Абхазии. Они очень рады были видеть нас и спрашивали, не будем ли проводить чемпионат у себя", — отметил Алмас Габуния.

Чемпионат мира по домино проходил в городе Виллемстад на острове Кюрасао с 22 по 29 октября. Среди участников — команды из США, Мексики, Панамы, Пуэрто-Рико, Кюрасао, Арубы, Колумбии, Венесуэлы, Коста-Рики, Барбадоса, России, Абхазии.

Предыдущее мировое первенство проходило в 2016 году в США в штате Орландо. Следующее пройдет в сентябре, но Международная федерация по домино пока не определилась со страной, идет выбор между США и Арубой.