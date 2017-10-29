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Сборная Абхазии на Чемпионате мира по домино в Кюрасао

Абхазия в первой десятке: завершился чемпионат мира по домино

© Фото: предоставлено Сборной Абхазии по домино
В Абхазии
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Чемпионат мира по домино проходил в городе Виллемстад на острове Кюрасао с 22 по 29 октября, сборная Абхазии заняла 10 место.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Амра Амичба. Сборная Абхазии в командном турнире заняла десятое место на Чемпионате мира по домино. Об этом корреспонденту  Sputnik сообщил из столицы Виллемстад острова Кюрасао участник сборной Абхазии по домино Алмас Габуния. 

Домино
© Фото: pexels
Сборная Абхазии по домино выступит на Чемпионате мира в Нидерландах

"Впервые на мировом Чемпионате по домино мы заняли такое высокое место. Для первого раза это неплохой результат. Мы в последний день шли на третьем месте, но чуть удачи не хватило, чтобы попасть в призеры," — отметил Габуния. 

Абхазию на мировом первенстве представляли Аслан Бганба, Рудольф Лолуа, Темур Лакербая, Юра Еник и Алмас Габуния.  

"Были разные соперники и слабые, и сильные. В индивидуальном турнире лучше всех выступил Темур Лакербая. Он занял в индивидуальном турнире десятое место, выиграл тринадцать партий из восемнадцати", —  сказал Алмас Габуния.  

Габуния рассказал, что участников сборной Абхазии по домино при прилете в аэропорту встречали президенты Федераций домино США и Кюрасао с абхазским флагом. 

"Во время открытия абхазский флаг и флаги всех стран-участниц висели на центральной площади столицы Виллемстад. Было много спортсменов, которые принимали участия на чемпионате мира по домино в Абхазии. Они очень рады были видеть нас и спрашивали, не будем ли проводить чемпионат у себя", — отметил Алмас Габуния. 

Чемпионат мира по домино проходил в городе Виллемстад на острове Кюрасао с 22 по 29 октября. Среди участников —  команды из США, Мексики, Панамы, Пуэрто-Рико, Кюрасао, Арубы, Колумбии, Венесуэлы, Коста-Рики, Барбадоса, России, Абхазии. 

Предыдущее  мировое первенство проходило в 2016 году в США в штате Орландо. Следующее пройдет в сентябре, но Международная федерация по домино пока не определилась со страной, идет выбор между США и Арубой. 




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