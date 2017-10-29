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Творческий вечер Виктора Ерофеева в сухумской филармонии

Виктор Ерофеев: Искандер – начало моей любви к Абхазии

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Темы:
Фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" (6)
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В рамках фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в Абхазской госфилармонии прошел вечер памяти писателя Фазиля Искандера, на котором своими воспоминаниями поделился писатель Виктор Ерофеев.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Амра Амичба. Фазиль Искандер — начало моей любви к Абхазии, сказал российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий Виктор Ерофеев, выступая в Абхазской филармонии в воскресенье 29 октября. 

Церемония открытия памятника Фазилю Искандеру на Новодевичьем кладбище
© Sputnik. Владимир Астапкович
Фазилю Искандеру установили памятник в Москве

"Я люблю Абхазию и это не пустые слова", — сказал он. И заметил, что первую положительную статью о послевоенной республике в американской газете он опубликовал после того, как побывал в Абхазии. 

"Тогда я написал, что Абхазия перспективная страна, и чтобы это понять, надо съездить туда", — сказал российский писатель. 

Личное знакомство Ерофеева и Искандера началось с публикации произведения Фазиля в альманахе "Метрополь".  

Большой ошибкой Нобелевского комитета назвал Ерофеев тот факт, что Фазиля Искандера не наградили Нобелевской премией по литературе.

"Но среди тех, кому не вручили Толстой, Набоков, Борхес, Кафка. Так что хороший ряд, в котором он оказался, даже более весомый", — заметил Ерофеев. 

Фазиль Искандер  был человеком четких принципов, отметил Ерофеев. 

"Отстаивал свои принципы до конца. При всей своей внешней мягкости был твердым, что свойственно и вашей природе – одновременно мягкость моря и жесткость гор.  Он действительно сын вашей чудесной земли. Поразительной доброты к своим товарищам", — сказал он.

Прозаик и поэт Фазиль Искандер
© Sputnik. Анатолий Гаранин
Третья "Стоянка человека"

По мнению Ерофеева, культура – это борьба с разложением, хаосом, распадом и стагнацией. 

"И культура та самая субстанция, которая дает возможность божественному сотворчеству, что-то написать, что-то нарисовать. Попытаться этим талантом творению божьему пойти дальше в будущее и тем самым совершить подвиг продолжения творчества. Фазиль был примером этой  борьбы. Почему это ему удавалось лучше всех?— задался вопросом Виктор Ерофеев. —  Потому что он понял, что надо поставить человека на пьедестал. Он стал искать положительного героя, но не в советском, социалистическом смысле, и нашел такого человека у вас здесь, в замечательной стране, воспел село и тех людей, которые здесь живут, продолжая традиции — это зов справедливости, желание помочь другому человеку".  

При поддержке министерства культуры Абхазии и правительства Москвы в Абхазии с 28 по 29 октября впервые прошел фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" с участием известных деятелей культуры, композиторов, актеров и писателей России. 


Темы:
Фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" (6)

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