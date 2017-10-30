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Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий

Вспоминая жертв: память репрессированных почтили в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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День памяти жертв политических репрессий отмечают в Абхазии 30 октября, по данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, в республике до семи тысяч человек были репрессированы в 30-40-е годы XX века.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Амра Амичба. Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме в понедельник 30 октября. 

Принять участие в возложении цветов к памятнику жертвам политических репрессий пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, депутаты, члены Кабинета Министров, родные и близкие репрессированных.

Председатель абхазской Ассоциации жертв политических репрессий Анатолий Пилия сказал, что в годы репрессий в опалу попадали лучшие представители абхазского народа.

  • Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий
    Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий
    Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий
    Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий

"Не простого абхаза арестовывали, а более уважаемого в обществе выбирали, порядочного, трудолюбивого. Этот период – трагическая страница в истории абхазского народа. Живые потомки репрессированных, мы вспоминаем перенесенные ими страдания не только в этот памятный день. Они всегда в нашем сердце. Целью репрессий было уничтожение абхазского народа", — подчеркнул Пилия.  

День памяти жертв политических репрессий
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Правнучка репрессированного: приятно, что помнят о жертвах репрессий

Пилия рассказал, что в его семье репрессировали многих, некоторые смогли вернуться и спустя годы были реабилитированы. 

"Дедушке моему 93 года было, посадили старика, сказав, что он против советской власти, потому что близок был к Нестору Лакоба. Сына брата деда Быджгуа Пилия тоже посадили, потом получили письмо, что заболел и умер в тюрьме. Мой отец восемь лет отсидел в застенках в годы репрессий, в Магадане был, на Чукотке. Мы росли без отца, с матерью в Гудауте. Мой отец вернулся. О судьбе деда ничего не знаем, и где похоронен, не знаем", — с грустью отметил Пилия.

Он уверен, что тот, кто оболгал своего соседа, родственника, друга, сделал плохое, рано или поздно он понесет за это наказание. 

Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов к памятнику жертвам политических репресий

"Антипу Пилия из села Куланырхуа оболгали и посадили. Все вынес и вернулся. И однажды в деревне умер тот, кто на него донес. Сельчане сказали: "Антипа, ты скажи о нем последнее слово перед похоронами". Он стал отнекиваться, как же так, из-за него же я в тюрьме сидел. Но сельчане настояли. Антипа был с юмором человек, произнес нужные слова, а в конце сказал: "Я вернулся из ссылки, в которую ты меня отправил, а попробуй теперь ты вернуться оттуда, куда я тебя отправляю с напутственными словами", — вспомнил Анатолий Пилия. 

По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, в Абхазии до семи тысяч человек были репрессированы в 30-40 годы XX века. В октябре 2011 года в Абхазии был установлен памятник жертвам репрессий в виде необработанного куска мрамора, обвитого колючей проволокой.




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