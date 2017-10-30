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30 октября 1992 года: ненависть, страх и голод в Абхазии

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (77)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации депутата Верховного Совета Абхазии Юрия Воронова в "Литературной газете": в оккупированных городах и районах Абхазии нарастают ненависть, страх и голод. Режим Шеварднадзе вопреки здравому смыслу готов убивать людей и уничтожать культурную среду сколько угодно. Погромы русскоязычного населения Сухума и восточных окрестностей завершаются для многих жертв, особенно больных и престарелых, летальным исходом».

Так, после карательного разграбления квартиры родителей депутата Верховного Совета Абхазии, председателя Общества русской культуры в Абхазии Виктора Логинова скончалась его мать. 

Грузинская артиллерия продолжила интенсивный обстрел села Эшера, где разрушены олимпийский спорткомплекс и российские, в том числе, армейские здравницы. 

Исполнители воли Верховного Совета Грузии и его председателя подожгли крупнейший центр абхазоведения – Абхазский институт языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа. С целью лишить народ Абхазии документальной памяти в тот же день подожжен и Центральный республиканский архив. 

В тяжелейшем положении оказались более 150 тысяч беженцев из Абхазии, в один миг лишившиеся жилища, одежды, работы, привычной среды обитания, права собрать урожай на своих участках и ухаживать за могилами предков.

"Надежды на то, что российское правительство выполнит роль гаранта стабилизации в регионе, не оправдались", — говорится в "Литературной газете". 

Помимо Ельцина и Шеварднадзе, активное участие в абхазском конфликте принимает Генсек ООН Бутрос Гали, обещавший оказать Шеварднадзе "полную поддержку со стороны ООН". В рамках этой поддержки в Абхазии уже побывали четыре миссии доброй воли из ООН и СБСЕ.


Темы:
"413 дней" (77)



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