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Препараты для вакцинации против вируса гриппа в детской поликлинике в Сухуме

Индивидуальное решение: вакцинация детей в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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При каких условиях можно делать прививку ребенку, какие противопоказания и реакции на вакцину, почему одни родители против вакцинации детей, а другие выполняют предписания педиатров, аргументы "за" и "против" в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.

Уверенность и страхи родителей

Мама троих детей Алина рассказала, что прививает дочерей всеми вакцинами, которые рекомендуют педиатры. Осложнений после прививок у своих троих детей не наблюдала. 

"Я в любом случае "за" прививки. Я не сталкивалась с проблемами, чтобы температура у них поднялась из-за вакцины.  Первую прививку сделала. Не боялась. И дальше ни одну не пропустила. Я верю в то, что привитые дети перенесут ту или иную болезнь намного легче, и что прививки нужны. На разговоры, что фальшивая вакцина неизвестно откуда поступает из Грузии, не обращаю внимания, верю нашему здравоохранению", — сказала она.

По словам родительницы, ветрянку дети перенесли легко, в больницу не попали, осложнений не было.

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© Sputnik. Томас Тхайцук
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"Высокой температуры не было. Сыпь была как обычно при ветрянке. Но нам сказали врачи, что нужно сделать и никаких последствий, — сказала Алина. — АКДС когда сделали, немного нога болела, но педиатр предупредила, что такое возможно. Капризничали, но это так надо. В бедро кололи, предупредили, что может быть покраснение, даже температура. Мы легко перенесли", — вспоминает она. 

Каждый родитель решает сам индивидуально, но по своему опыту Алина советует сделать прививки своим детям. 

Мама десятилетнего Инала тоже "за" прививки, но с условием тщательной подготовки к ним. То есть до прививки пройти осмотр у педиатра, сдать анализы и принимать антигистаминные препараты. 

"До шести лет прививала своего ребенка, пока не столкнулась с тем, что у него после очередной прививки упала температура до 35, появилась вялость. Врач сказала, что это сбой иммунной системы на фоне ранее перенесенного вирусного заболевания. Пройдя полное обследование, выяснили, что у него аллергическая реакция. Теперь не делаем никаких прививок", — заметила женщина.

Аида категорически против прививок своим детям, сомневается в качестве вакцины, которую привозят в Абхазию. 

"Что такое вакцина – это тот же вирус, только ослабленный. Зачем сознательно вводить своему ребенку неизвестную смесь чего-то там. Я не сделала ни одной прививки своему ребенку. Ему уже 12 лет. Ни разу не болел", — уверяет Аида.

Антивакцинальные настроения можно наблюдать и в комментариях в социальных сетях. Под публикацией об очередной сезонной прививке даже от гриппа разворачиваются нешуточные баталии между теми, кто "за" и "против". Свое слово говорят и медики, но их голос почти не слышен на фоне возмущений и выказываемых страхов "экспертов". 

Помощь ребенку 

Архивное фото педиатрии
© Sputnik. Алексей Даничев
Тяжелый участок: врачи-педиатры в Абхазии
По национальному календарю прививок ребенку с двух месяцев начинают делать прививки. Минздрав Абхазии от международной организации ЮНИСЕФ получает французскую вакцину гексаксим. Она шестикомпонентная, в ее состав входят вакцины АКДС — коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит, полиомиелит, ХИБ (противосудорожное, противоэпилептическое). 

В два месяца ребенку делают прививку АКДС. В год и шесть делается ревакцинацию  гексаксимом. Вакцину КПК  — корь, краснуха, паротит (свинка) — делают в год и в шесть лет. Также в нацкалендаре есть пневмококковая вакцина – против бактерий, которые могут вызвать такие инфекции как отит, ангины, пневмонии. 

В этом году летом вышел приказ Минздрава Абхазии об обязательной вакцинации детей. Но при этом без разрешения родителей медики не могут и не делают прививки. У тех родителей, которые отказываются, берут расписку о том, что они предупреждены о последствиях заболеваний, вплоть до летальных, например, от коклюша.

У врача-педиатра Наалы Гунба за полтора года работы в Республиканской детской больнице обращений пациентов с осложнениями от проведенной вакцинации не было. 

"Единственное, были жалобы, которые связаны с температурной реакцией, которая считается абсолютно нормой. Жаропонижающее назначаем и все проходит. Других осложнений за полтора года работы не наблюдала", — отметила врач. 

Педиатр рассказала, что в Абхазии прививают детей по национальному календарю прививок, который, кстати, идентичен российскому. 

"Есть еще сезонные прививки по ротавирусным заболеваниям, например, гриппа, которые в нацкалендарь не входят. Делают прививки по мере необходимости по показаниям на время сезона, чтобы ограничить количество больных людей", — заметила Наала Гунба.   

Как объясняют медики, вакцину делают, чтобы предупредить развитие осложнений на инфекции, которые у привитых детей протекают нетяжело. 

Вакцинация против вируса гриппа в детской поликлинике
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Например, мы прививаем от туберкулеза БЦЖ. Вакцина защищает не от самого заболевания, от легочной формы туберкулеза, а от тяжелых форм, ведь есть и туберкулез костей и так далее. Он помогает предупредить генерализованные, тяжелые формы, которые могут привести впоследствии к гибели человека. Это касается всех вирусных инфекций – ветрянка, краснуха, корь – от тяжелых форм помогает уберечься вакцина", — пояснила врач.

По словам педиатра, реакция на вакцину может возникнуть в первые трое суток и проявляется такими симптомами, как повышение температуры тела выше 38 градусов и местное изменение области инъекции – отек.

"Осложнения же от вакцины связаны с четырьмя причинами. И объясняются особенностями самого организма, например, ребенок-аллергик на любой препарат, на любую вакцину. Ребенок-аллергик требует особого контроля, и рекомендуется в первые тридцать минут после прививки находиться в кабинете у врача, заведомо принимать антигистаминные препараты и в первые три дня после проведения вакцинации, — перечислила педиатр. – Следующие причины связаны с неправильным хранением и транспортировкой вакцины, а также с неправильной техникой проведения вакцинации, например, неправильное место введения — вместо подкожного, внутримышечное. Но подобные осложнения можно предупредить, у нас четко обученный медперсонал".  

Противопоказана вакцинация также детям с первичным иммунодефицитом, или если у ребенка обострение хронического заболевания. Педиатр Наала Гумба заметила, что вакцины бывают живые и неживые. 

"Живые опасны для аллергичных детей с иммунодефицитом. Врожденный первичный иммунодефицит, а вторичный – это ВИЧ, к сожалению, такие тоже есть у нас в Абхазии", — констатировала врач. 

Защита врача

По наблюдениям практикующего педиатра Детской поликлиники Сухума Есмы Гуния в последнее время тенденция намечается такая, что родители начинают прививать своих детей.

"У нас в Абхазии делают французскую вакцину гексаксим. В чем плюс этой вакцины — одномоментно вводится инъекция, то есть ребенку не делают четыре укола, как это делают в России. Она более очищенная, чем те, которые делают в России. Есть родители, которые боятся делать любую вакцину. Есть родители, которые, наоборот, приходят и просят привить", — сказала Гуния. 

В детской поликлинике вакцина хранится в специальных холодильниках, есть генератор для бесперебойного электричества. 

Больничный коридор
© Fotolia/ VILevi
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"На крышках самих вакцин индикаторы стоят цветовые, которые нам говорят о том, испортилась вакцина или нет, выключался ли свет и был ли нарушен температурный режим хранения. Индикатор меняется в цвете и подсказывает нам, что что-то не в порядке", — отметила педиатр. 

С учетом того, что антипрививочные настроения в обществе растут, врачи подстраховываются и стараются не прививать даже с легким насморком и кашлем, хотя рекомендации на этот  счет нет.

"Когда родители приходят и говорят, нам не назначили сдать анализы на кровь и мочу. По сути, кровь и мочу, перед тем как сделать вакцину, сдавать не надо, в нормативных документах о  вакцинопрофилактике таких рекомендаций нет вообще в мире. Доктора перестраховываются перед тем, как делать вакцину, — призналась педиатр. – При  вакцинации не должно быть температуры (это основное противопоказание), сыпи и каких-либо неврологических медицинских отводов". 

По словам педиатра, на фоне общего здоровья ребенка могут быть нарушения со стороны неврологии, о которых родители не знают. 

"Родители про неврологию могут не знать. Говорят, ребенок здоров, не хочу идти к неврологу. И после вакцинации может быть судорожный синдром, даже без температуры. Но это происходит не из-за прививки, прививка дает температуру как реакцию", — объясняет врач.

В таких случаях вакцина выступает своего рода механизмом, запускающим генетический процесс, который есть у ребенка. Поэтому перед вакцинацией необходимо получить заключение невролога. 

"И невролог дает временный медотвод. Как только мы получаем решение со стороны невролога, ребенок направляется на анализ крови, подготовка антигистамином за день или в день вакцинации. И спокойно на прививочку", — отметила Есма Гуния. 

Врачи подчеркивают, что вакцина не причина каких-либо заболеваний, она может спровоцировать и ускорить те процессы, которые генетически заложены в организме ребенка.

Иммунизация в Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния
Иммунизация в Абхазии




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