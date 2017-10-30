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Тимур Квеквескири

Квеквескири о молодежной политике в Абхазии: каждый сам по себе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Председатель Государственного комитета республики по молодежной политике Теймураз Квеквескири рассказал о проблемах молодежной политики Абхазии, по каким векторам она должна развиваться, и о новых проектах.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Анжелика Бения. В Абхазии нет общего механизма, направленного на реализацию молодежной политики, в этот процесс должны быть вовлечены все ведомства, сказал председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике Теймураз Квеквескири в эфире АГТРК.

"Само понятие "молодежная политика» представляет собой сложную систему. Она реализуется в активном взаимодействии между всеми ведомствами. Просто Государственный комитет отдельно от всех не может реализовать молодежную политику, направленную на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. Есть государственный комитет, и в каждом районе есть еще отделы по молодежной политике и спорту, которые никак не подведомственны Государственному комитету. Каждый сам по себе", – сказал Квеквескири.

Все проекты Государственного комитета, по словам Квеквескири, нацелены на то, чтобы молодежь Абхазии как можно больше была задействована в масштабных мероприятиях. Комитет продолжит проект летнего образовательного лагеря. Из новых проектов планируется фестиваль молодежи Абхазии. По словам Квеквескири, идея провести абхазский молодежный форум пришла на Международном  фестивале в Сочи, в котором участвовали около 70 делегатов из Абхазии.

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© Sputnik.
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Комитет, отметил он, понимает всю сложность проведения подобных фестивалей в Абхазии и контактирует с международным молодежным центром России.

"Говоря про культурно-просветительскую деятельность, такие фестивали, фестиваль молодежного кино в частности – это самое нужное. Кинотеатра у нас нет, но мы найдем площадку, на которой будет стоять проектор, на качество звука это не повлияет. Работая сейчас над программами, мы можем перенять опыт у российских коллег, у которых есть молодежный парламент. Они не пишут законы, однако обсуждают те же вопросы, как и наше Народное Собрание. Это интересно, потому что есть две стороны: взрослое поколение и молодое, которое видит решение проблем по-своему. Такая площадка – подготовка будущих кадров, благодаря которой ее участники будут учиться правильно вести диалог и высказывать свое мнение", – добавил Квеквескири.

Участник команды КВН "Нарты из Абхазии", выпускник высших курсов сценаристов и режиссеров Теймураз Квеквескири признался, что к новой должности председателя комитета по молодежной политике ему привыкнуть сложно, комфортнее работать в творческой среде.

"В этой должности творчество уходит на второй план. Мне не хочется просто сидеть, занимать чье-то место. Есть творческие проекты, которые помогают реализовывать молодежную политику, но это чиновничье направление, направление в сторону политики. Мне приходится перестраиваться, не всегда бывает комфортно", – сказал Квеквескири.

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Социальные ролики, акции и тренинги – то, что может пока предложить комитет в решении проблем наркомании и ДТП, отметил председатель Государственного комитета по молодежной политике. 

"Мы планируем проводить работу с молодежью, которая далека от наркомании, чтобы эту часть оградить от нее. С другой группой должны работать другие ведомства. Есть другая программа по работе с теми, кто уже, грубо говоря, знаком с наркотиками", – добавил он.

Доступность наркотиков – основная проблема, считает Квеквескири. Решать ее, как и проблемы с ДТП, должны компетентные ведомства, комитет не может быть главным рычагом в решении этих проблем, считает Теймураз Квеквескири.




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