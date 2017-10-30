"Дождевой удар" Ткуарчала: три года с надеждой на "вышку"

Сария Кварацхелия, Sputnik
В Ткуарчале уже более трех лет существует команда КВН. Изначально она создавалась для того, чтобы участвовать в абхазской лиге.
"Я наблюдал за лигой КВН Абхазии и подумал, почему бы не создать команду в Ткуарчале. Мы создали эту команду и думали, что в апреле выступим на лиге КВН Абхазии, как с этого года перестали проводить игры", — вспоминает капитан команды Алан Чкадуа.
Но ребята не стали отчаиваться. Сначала решили провести один концерт, который был посвящен Дню влюбленных. Дебют молодых парней очень понравился зрителям.
"Мы обратились к известному в Ткуарчале продюсеру Тимуру Адлейба. Он готовил команду КВН "Утомленные дождем", которая ранее представляла город. И так мы вместе на полном энтузиазме начали работать над формированием команды. Назвать команду решили "Дождевой удар", потому что в Ткуарчале постоянно идет дождь. Если послушать прогноз погоды, то можно услышать: "На территории Абхазии солнечная погода, а в Ткуарчале идет дождь", — смеется капитан команды.
Сценарии и программу для команды, по словам Алана Чкадуа, пишет Тимур Адлейба.
"Он приглашает нас всех, говорит: "Ребята, если та или иная шутка вам не понравилась или хотите еще что-то добавить, то говорите". — Он всегда приветствует наши предложения. Слаженная работа команды и режиссера приводит к хорошим результатам. Рядом с нами также встал директор ткуарчалского Дворца культуры Аполлон Хашба, который дал нам помещение для репетиций. Несмотря на то, что рабочее время с 9.00 до 18.00, этот человек остается с нами и до 20.00, и до 21.00. Главное, чтобы мы прогнали номер. Он готов с нами хоть круглосуточно находиться. Также он обеспечивает нас необходимой аппаратурой", — рассказывает «веселый и находчивый».
Все видео снимают и монтируют сами.
Сейчас, по словам Чкадуа, формат команды не совсем подходит КВН.
"У нас немного другой комедийный формат: шутки, сценки, смешные видеоролики, пародии. Этим мы и берем зрителя. Работаем, снимаем видеоролики и даем концерты. Нас поддерживает администрация города Ткуарчал. На выезды и на реквизиты дают деньги. За три года нашего существования мы дали около 15 концертов в городе и одно выступление выездное – в Пицунде", — делится достижениями капитан.
Чувство зрителя
Команда КВН из Ткуарчала всегда чувствует своего зрителя. Программа составляется согласно тому контингенту, который будет присутствовать на выступлении.
Например, молодые люди давали в Пицунде концерт для и про туристов. Программу они подготовили из разных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются туристы в незнакомой стране.
"Концерт состоялся в Пицундском курортном зале. Практически вся наша аудитория была из туристов. Им очень понравилось наше выступление. Наверное, если бы наш концерт смотрели местные, то они и не поняли бы", — поясняет Алан Чкадуа.
Сейчас "Дождевой удар" работает над новогодней программой, которую они хотят представить ткуарчалскому зрителю.
"Зритель нас ждет, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Когда нас встречают в городе, каждый обязательно спрашивает нас, когда следующее выступление", — гордится он.
Есть, чем заняться
За три года состав команды постоянно менялся. Кто-то уезжал учиться, у кого-то появилась работа. Набор в команду "Дождевой удар" всегда был открыт.
"Любой желающий в любой момент может прийти и записаться в команду. Мы только радуемся, когда видим, что в Ткуарчале молодежь чем-то заинтересована", — говорит Чкадуа.
Молодых людей из Ткуарчала обижает ошибочное мнение большинства людей, что в Ткуарчале молодежь ничем не занята.
"Иногда говорят, что наш город – это город призрак, там делать нечего. И все-таки это не так. Наша молодежь занята — что школьники, что студенты. У них есть желание продвинуть город. Мы не сидим сложа руки. Хотим, чтобы о нашем городе говорили, хотим показать, что город живой. И что он будет еще лучше спустя год-два-три", — уверен он.
Ткуарчалские КВНщики принимают активное участие в жизни города.
"Если даже мы не выступаем, мы помогаем в организаторской части. Мы всегда рядом стоим", — говорит Чкадуа.
Несмотря на то, что уже три года об абхазской лиге КВН ничего не слышно, ткуарчалцы не перестают надеяться, что когда-нибудь они смогут выступить на республиканской площадке КВН и покорить сердца зрителей всей страны.