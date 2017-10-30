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Команда КВН Дождевой удар

"Дождевой удар" Ткуарчала: три года с надеждой на "вышку"

© Фото: Команда КВН "Дождевой удар"
В Абхазии
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О том, чем занимается молодежь в Ткуарчале, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Ткуарчале уже более трех лет существует команда КВН. Изначально она создавалась для того, чтобы участвовать в абхазской лиге. 

"Я наблюдал за  лигой КВН Абхазии и подумал, почему бы не создать команду в Ткуарчале.  Мы создали эту команду и думали, что в апреле выступим на лиге КВН Абхазии, как с этого года перестали проводить игры", — вспоминает капитан команды Алан Чкадуа.

Но ребята не стали отчаиваться. Сначала решили провести один концерт, который был посвящен Дню влюбленных. Дебют молодых парней очень понравился зрителям.

Амцабз учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Из пламени войны: "Амцабз" учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава
 

"Мы обратились к известному в Ткуарчале продюсеру Тимуру Адлейба. Он готовил команду КВН "Утомленные дождем", которая ранее представляла город. И так мы вместе на полном энтузиазме начали работать над формированием команды. Назвать команду решили "Дождевой удар", потому что в Ткуарчале постоянно идет дождь. Если послушать прогноз погоды, то можно услышать: "На территории Абхазии солнечная погода, а в Ткуарчале идет дождь", — смеется капитан команды. 

Сценарии и программу для команды, по словам Алана Чкадуа, пишет Тимур Адлейба. 

Команда КВН Дождевой удар
© Фото: Команда КВН "Дождевой удар"
Команда КВН "Дождевой удар"

"Он приглашает нас всех, говорит: "Ребята, если та или иная шутка вам не понравилась или хотите еще что-то добавить, то говорите". — Он всегда приветствует наши предложения. Слаженная работа команды и режиссера приводит к хорошим результатам. Рядом с нами также встал директор ткуарчалского Дворца культуры Аполлон Хашба, который дал нам помещение для репетиций. Несмотря на то, что рабочее время с 9.00 до 18.00, этот человек остается с нами и до 20.00, и до 21.00. Главное, чтобы мы прогнали номер. Он готов с нами хоть круглосуточно находиться. Также он обеспечивает нас необходимой аппаратурой", — рассказывает «веселый и находчивый».  

Все видео снимают и монтируют сами. 

Вид на Ткуарчал. Архивное фото.
© Фото: Новости Ткуарчала
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Сейчас, по словам Чкадуа, формат команды не совсем подходит КВН.

"У нас немного другой комедийный формат: шутки, сценки, смешные видеоролики, пародии. Этим мы и берем зрителя. Работаем, снимаем видеоролики и даем концерты. Нас поддерживает администрация города Ткуарчал. На выезды и на реквизиты дают деньги. За три года нашего существования мы дали около 15 концертов в городе и одно выступление выездное – в Пицунде", — делится достижениями капитан. 

Команда КВН Дождевой удар
© Фото: Команда КВН "Дождевой удар"
Команда КВН "Дождевой удар"

Чувство зрителя

Команда КВН из Ткуарчала всегда чувствует своего зрителя. Программа составляется согласно тому контингенту, который будет присутствовать на выступлении.

Например, молодые люди давали в Пицунде концерт для и про туристов. Программу они подготовили из разных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются туристы в незнакомой стране.

"Концерт состоялся в Пицундском курортном зале. Практически вся наша аудитория была из туристов. Им очень понравилось наше выступление. Наверное, если бы наш концерт смотрели местные, то они и не поняли бы", — поясняет Алан Чкадуа.

Сейчас "Дождевой удар"  работает над новогодней программой, которую они хотят представить ткуарчалскому зрителю.

"Зритель нас ждет, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Когда нас встречают в городе, каждый обязательно спрашивает нас, когда следующее выступление", — гордится он. 

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
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Есть, чем заняться 

За три года состав команды постоянно менялся. Кто-то уезжал учиться, у кого-то появилась работа. Набор в команду "Дождевой удар" всегда был открыт. 

Команда КВН Дождевой удар
© Фото: Команда КВН "Дождевой удар"
Команда КВН "Дождевой удар"

"Любой желающий в любой момент может прийти и записаться в команду. Мы только радуемся, когда видим, что в Ткуарчале молодежь чем-то заинтересована", — говорит Чкадуа. 

Молодых людей из Ткуарчала обижает ошибочное мнение большинства людей, что в Ткуарчале молодежь ничем не занята.

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"Иногда говорят, что наш город – это город призрак, там делать нечего. И все-таки это не так. Наша молодежь занята — что школьники, что студенты. У них есть желание продвинуть город. Мы не сидим сложа руки. Хотим, чтобы о нашем городе говорили, хотим показать, что город живой. И что он будет еще лучше спустя год-два-три", — уверен он. 

Ткуарчалские КВНщики  принимают активное участие в жизни города. 

"Если даже мы не выступаем, мы помогаем в организаторской части. Мы всегда рядом стоим", — говорит Чкадуа. 

Несмотря на то, что уже три года об абхазской лиге КВН ничего не слышно, ткуарчалцы не перестают надеяться, что когда-нибудь они смогут выступить на республиканской площадке КВН и покорить сердца зрителей всей страны.  

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