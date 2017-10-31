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Отдых туристов в Абхазии

Где взять миллиард: эксперты обменялись мнениями об источниках доходов

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (47)
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Государство должно зарабатывать на туристической отрасли с налоговых отчислений частного сектора, сказал на радио Sputnik Абхазия гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия может заработать миллиард в течение всего одного года за счет туристической отрасли, считает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

"В Абхазию, примерно, приезжает миллион туристов в год, которые отдают в среднем 10 тысяч рублей за жилье. То есть туристическая отрасль приносит 10 миллиардов рублей в год, но люди, которые сдают частное жилье, как правило, не платят налогов. Государство может ввести правило, при котором съем жилья будет оформляться договором и облагаться налогом", — предложил Лепехин. 

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Эксперт предложил, чтобы с каждого такого договора, условно, одна тысяча рублей перечислялась в бюджет государства. 

По мнению главы государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Симона Агрба, такое нововведение может поднять цены на жилье в частном секторе. 

С этим прогнозом Владимир Лепехин согласился и добавил, что такой рост цен будет иметь временный характер, так как рынок отреагирует на это снижением спроса, и частникам придется вернуться к прежним ставкам. 

"Сначала это скажется на цене, но потом пойдет в обратную сторону. К примеру, в этом году отельеры сначала задрали цены, и рынок тут же их наказал недогрузом в 30-40%. Они были вынуждены вернуть цены. Так будет и здесь", — считает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. 

Он добавил, что до тех пор, пока люди не будут платить налоги с туристической отрасли, государство не будет использовать стратегический ресурс в своих интересах.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (47)



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