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VIII Абхазо-российский деловой форум

На одном дыхании: эксперты Абхазии и России оценили деловой форум в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (48)
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Абхазия может создать собственную фруктовую корзину и сделать из нее настоящий бренд страны, рассказал на радио Sputnik Абхазия директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

"У осетин есть осетинские пироги, у Армении — гранат, у Грузии хачапури и хинкали. Я думаю, что Абхазии нужно взять в качестве символа – абхазские фрукты. То есть, сделать некую фруктовую корзину, в основе которой, естественно, будет лежать мандарин и продвигать везде этот бренд", — отметил Лепехин.

Соглашения, подписанные с субъектами Российской Федерации, должны стать гарантом защиты прав абхазского бизнеса, Владимир Лепехин в беседе с ведущей радио Sputnik Дарьей Чередник.

Глава государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба считает, что в России, как и в республике, есть определенные сложности в области защиты прав бизнеса и добавил, что Абхазия нередко сталкивается с претензиями со стороны крупных торговых сетей.

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© Sputnik. Томас Тхайцук
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"Договорились о поставках. Наш мандарин привозят в "Магнит". Там говорят, что часть продукции испортилась по дороге, и больше не хотят работать с нами. С этим мы сталкиваемся каждый день, потому что мы не можем так сильно контролировать экспорт мандарина в Россию", — рассказал Агрба. 

Гости студии радио Sputnik Абхазия вкратце подвели итоги VIII Абхазо-российского делового форума и его дискуссионных круглых столов. Они отметили, что форум, который состоялся в Сухуме 27 октября 2017 года, прошел успешно и на одном дыхании. 

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (48)



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