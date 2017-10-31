Экстремальный курс: российские военные водители подготовлены в Абхазии

С начала летнего периода обучения военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии провели более 700 практических занятий по вождению боевых и специальных машин, в ходе которых было пройдено до 100 тысяч километров по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Свыше 700 военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии подготовлены как профессиональные водители армейской техники в экстремальных условиях. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, военные водители учились в Абхазии преодолевать естественные препятствия: горные реки, овраги, каменные завалы, участки вязкого грунта.

© Sputnik. Виталий Тимкив Лейтенанты ЮВО успешно сдали экзамены в Абхазии

В течение пяти месяцев личный состав отрабатывал приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимальной и минимальной скоростях. Военные учились водить на горных серпантинах с большими уклонами и крутыми поворотами. Не менее половины занятий прошло в темное время суток.

Учения проходили на автодромах и танкодромах полигонов "Гудаута", "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, а также "Молькино" и "Майкопский" в Краснодарском крае, где были сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и другие препятствия.

Подготовка водителей и механиков-водителей военной базы проводилась на колесной и гусеничной технике — автомобилях КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, современных бронетранспортерах БТР-82АМ и новейших танках Т-72Б3.

С начала летнего периода обучения военнослужащие соединения провели более 700 практических занятий по вождению боевых и специальных машин, в ходе которых было пройдено до 100 тысяч километров по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.