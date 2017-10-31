Поэтесса из Абхазии заняла третье место в этапе Евразийского библиофорума

Национальная библиотека Абхазии через видеомост из пресс-центра Sputnik приняла участие в Евразийском библиотечном интернет-форуме "Молодежь и книга – за мирное будущее", который прошел в Краснодаре во вторник 31 октября.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Начинающая поэтесса из Абхазии Милана Габелия заняла третье место в номинации "Молодой поэт" в рамках муниципального этапа Евразийского библиотечного интернет-форума "Молодежь и книга – за мирное будущее", рассказал корреспонденту Sputnik директор Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чолария во вторник 31 октября.

"Этот интернет-форум, в котором мы не раз занимали призовые места, проводится второй год подряд. Сегодня нашей молодой и талантливой поэтессе Милане Габелия, которой всего 19 лет, но которая великолепно владеет пером, присудили третье место в номинации "Молодой поэт", — сообщил Борис Чолария.

Участниками интернет-форума, помимо Абхазии, стали Казахстан, Белоруссия, регионы Российской Федерации. Главная цель форума, отметил Чолария, привлечь молодежь к чтению книг и развить в них стремление к миру и созиданию.

Евразийский библиотечный интернет-форум "Молодежь и книга – за мирное будущее" проводится в рамках международного проекта "Диалог национальных культур" по поручению президента России Владимира Путина.



