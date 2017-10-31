Генпрокуратура доложила президенту Абхазии об исполнении решений судов

Генеральная прокуратура Абхазии направила пять исков по незаконному строительству на территории Пицундо-Мюссерского заповедника в суды разной инстанции, проинформировал участников совещания заместитель генерального прокурора республики Георгий Аршба во вторник 31 октября.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Совещание по вопросам исполнения судебных решений провел президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, сообщила пресс-служба главы государства во вторник 31 октября.

Заместитель генерального прокурора Абхазии Георгий Аршба сообщил о том, что было направлено пять исков по незаконному строительству на территории Пицундо-Мюссерского заповедника в суды разной инстанции.

Все исковые требования прокуроров были удовлетворены.

По решению Верховного суда Эрику Хагуш отказано в удовлетворении надзорной жалобы.

Пация Аслан, в отношении которого также были предъявлены исковые требования, самостоятельно разобрал незаконную постройку на территории заповедника.

Руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц доложил о ходе подготовки к исполнению судебного решения о сносе незаконной постройки Эрика Хагуш.

Председатель Совета безопасности Мухамед Килба подчеркнул необходимость принятия всех мер со стороны Министерства внутренних дел по обеспечению правопорядка в день исполнения судебного решения.

Президент поручил всем профильным ведомствам под руководством премьер-министра предпринять необходимые меры для реализации данного судебного решения в короткие сроки.

Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицундо-Мюссерского заповедника в апреле 2017 года. После этого выездного совещания глава государства распорядился снести все незаконные постройки.



