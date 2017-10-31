Никоненко об Абхазии: за эту землю можно жизнь отдать

Народный артист России Сергей Никоненко был почетным гостем впервые проходившего в Абхазии фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". В беседе на радио Sputnik актер рассказал, как нашел тайгу в Абхазии и лавровишню, о которой ничего не знал.

Sputnik, Анжелика Бения.

Впервые в Абхазию Сергей Никоненко приехал в советское время. Отработав в кинематографе 20 лет без отпусков, актер отдыхал в доме творчества "Пицунда". Тогда и начался роман с Абхазией, признался Никоненко.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Притча об Абхазии Народного артиста Сергея Никоненко

В Абхазию актер театра и кино, кинорежиссер приезжает довольно часто. В этот раз Никоненко был почетным гостем фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой", который впервые прошел в республике. Каждый приезд – открытие, отметил Никоненко.

"Я на днях нашел в Абхазии лавровишню. Ничего о ней не знал. Мне сказали, что плоды ее вкусные и очень полезные, но сезон уже прошел. В следующий раз обязательно попаду. Должен сказать, что в каждый приезд щемит сердце, когда вижу в городе разрушенные здания – следы чудовищной несправедливости, государственных масштабов насилие. Я видел портреты героев на мосту, я преклоняю голову перед ними. Да, за эту землю можно жизнь отдать. В раю не могут жить плохие люди. Я желаю абхазам и абхазкам удачи днем и счастья ночью", – сказал актер.

Настоящая тайга в Абхазии

В Абхазию Никоненко приезжал работать как режиссер, в 1983 году снимал фильм "Люблю. Жду. Лена". Натуру на озере Рица предложил кинематографист Марк Рысс. "Хочешь снять настоящую тайгу. Ты ни до Урала, ни за Уралом ее не найдешь. Настоящая тайга в Абхазии"— посоветовал тогда Рысс Никоненко.

"Рысс предложил посмотреть натуру на Рице. Мне нужно было три времени года. В марте наверху в горах утопаешь в снегу, опускаешься ниже – весна, еще ниже можно лето снимать. Выбирай любое время года", – добавил Никоненко.

© Sputnik / Илона Хварцкия Никоненко: в Абхазии можно найти любой образ

В свой дебютный год в кино Сергей Никоненко снялся сразу же в двух фильмах: в мелодраме "Сердце не прощает" и следом же в картине "Жизнь сначала". Самые известные его роли в фильмах "Звонят, откройте дверь" Александра Митты, "Журналист" Сергея Герасимова. Любимые роли самого актера в картинах "А завтра была война" и "Классик". Одна из ролей, полюбившаяся многим в Абхазии – роль Климента Ворошилова в фильме Юрия Кары "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".

Никоненко известен еще и как чтец. По просьбе ведущего радио Sputnik он прочел стихотворение Сергея Есенина "Заметался пожар голубой", посвященное Августе Миклашевской. Музу Есенина Никоненко видел вживую. Несмотря на то, что дама была уже преклонных лет, актер признался, что увидел "и нежную поступь, и легкий стан, и глаз златокарих омут".

Еще в начале 70-х Никоненко сыграл роль Есенина в фильме "Пой песню, поэт". Но, как оказалось, с поэтом артист связан не только кинематографической судьбой. Никоненко назвали в честь Есенина, а живет он с рождения в том же доме, в котором жил поэт. Сейчас в этом здании находится музей Сергея Есенина, созданный Никоненко. Этот музей артист называет уникальным.

"Сегодня образ Есенина в моей жизни играет главную роль. Уже 22 года существует есенинский уголок в Москве. Он находится в таком укромным уголке, подобного, не обижайтесь, нет ни в Сухуме, ни в Париже, нигде. Многих гигантов русской культуры связывает это место. Есенин, Пушкин, Белый, Блок, Соловьев, Тихомиров, Ушаков, Егумнов, даже Петр Чайковский там жил. Это какое-то намоленное поэтическое место. Я даже думаю, не Парнас ли это?", – рассказал кинорежиссер.

Путь Никоненко к профессии был не просто тернистым. О сцене он мечтал с детства, однако при поступлении ему отказали четыре актерских вуза. Удача улыбнулась только во ВГИКе. И уже с первых курсов начал сниматься в кино.

Актер – солдат

Сергей Никоненко имеет десятки наград, звания "Заслуженный артист РСФСР" и "Народный артист России".

"В 2014 году я снял картину "Охота жить» по рассказам Шукшина. На всероссийских фестивалях я получил пять призов: "Хрустальный ангел", "Золотой Сарматский лев", "Золотое перо", "Золотой феникс", "Малахитовую чашу", а где картина? В каком кинотеатре ее можно посмотреть? Я хочу ее увидеть в зале вместе со зрителем, и вместе с абхазским зрителем. Мне интересно знать, что о моих работах думают в Абхазии", – сказал он в беседе на радио Sputnik.

Параллельно с актерской деятельностью Никоненко занимается и режиссурой. Он поставил 15 фильмов. Первая его полнометражная работа – детский фильм «Птицы над городом» 1974 года. Потом были "Трын-трава", "А поутру они проснулись", "Хочу в Америку". Всего 15 полнометражных фильмов. В некоторых картинах Никоненко выступал также как сценарист и продюсер. За 50 лет работы в кино актер играл француза, испанца, еврея. Недавно сыграл 223-ю роль – крымского татарина в фильме Тиграна Кеосаяна "Мост".

"Вы не увидите меня в мерзопакостных ролях, где по сценарию все стреляют, плывут мозги по стене. Мне это не интересно. Там, где есть драматургия, где есть человеческие взаимоотношения, где я могу сказать, что этим фильмом я помог кому-то, такие работы мне интересны. Я иногда получаю письма благодарности за поддержку в трудную минуту. Так что, когда перед господом я буду держать ответ, скажу, что я работал", – сказал Сергей Никоненко.

Приедет ли на следующий фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в Абхазию, Никоненко не сказал. «Главное, чтобы не совпало с моим графиком. Когда я работаю актером, я как солдат, не хочу подводить других артистов", – добавил он. И о планах на будущее сказал лишь, что есть идеи, а закончил беседу известной пословицей "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах".