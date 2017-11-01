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Звание "Заслуженный спасатель" учреждено в Абхазии

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (51)
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Сессия Парламента-Народного Собрания Республики Абхазия прошла в Сухуме в среду 1 ноября 2017 года.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Учреждение почетного звания "Заслуженный спасатель Абхазии" было одобрено Народным Собранием республики во втором и окончательном чтении в среду 1 ноября, передает с места события корреспондент Sputnik. 

С докладом о внесении изменений в закон "О государственных наградах и почетных званиях Абхазии" выступил первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба. 

Он отметил, что работа спасателей опасна и способствует сохранению жизни людей, частного и государственного имущества.

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"Данный законопроект предусматривает введение нового почетного звания "Заслуженный спасатель Абхазии", которое распространяется на сотрудников МЧС Абхазии со сроком службы от 15 лет и выше", — сказал Шамба. 

Председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния добавил, что этот вопрос был рассмотрен на совещании возглавляемого им комитета, который рекомендовал к принятию изменения в этот закон. 

Депутаты Народного Собрания проголосовали единогласно. 


Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (51)



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