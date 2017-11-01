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Минсельхоз о падении экспорта цитрусовых: 35 тонн вместо двухсот

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Министерстве сельского хозяйства Абхазии состоялось совещание, посвященное борьбе с мраморным клопом.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. По информации Минсельхоза республики, через абхазо-российскую границу на 1 ноября 2017 года перевезли более 35 тонн цитрусовых, на эту же дату 2016 года было около двухсот тонн, сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров.

Он добавил, что определение ожидаемого урожая цитрусовых в этом году еще не завершено, но результаты этой работы будут подведены в кратчайшие сроки.

"Мы должны были к 25 октября завершить эту работу, но погода не самая благоприятная для такого мероприятия. Мы должны до конца следующей недели завершить эту работу, это очень важно, потому что в этом году нам обязательно надо знать ожидаемый урожай ", — сказал Дауров.

Заседание в Министерстве сельского хозяйства Абхазии
© Sputnik. Бадрак Авидзба
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Он подчеркнул, что в ближайшие дни в районы будут приезжать специалисты для определения ожидаемого урожая. На совещании присутствовали начальники управлений сельского хозяйства районов республики. В некоторых районах такая оценка уже проведена.

"В Гулрыпшском районе мы уже провели определение урожая, и, к сожалению, отставание серьезное от прошлых показателей в государственном секторе. Но ситуация чуть лучше в частном секторе, вместо 12 тысяч тонн мы определили 7 тысяч тонн", — доложил начальник Управления сельского хозяйства администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян.

Падение урожая цитрусовых специалисты связывают с нашествием мраморного клопа и с неблагоприятными погодными условиями в период цветения.





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