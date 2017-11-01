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МЧС Абхазии

Спецпенсию будут получать сотрудники МЧС Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (55)
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Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах государственной безопасности и государственной службе охраны и их семей" в среду 1 ноября.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники МЧС Абхазии включены в список государственных органов со специальным статусом, предусматривающим специальное пенсионное обеспечение, такое решение приняли депутаты Народного Собрания республики в среду 1 ноября.

"Этот проект закона предусматривает включение в перечень ведомств со специальным пенсионным обеспечением, в том числе лиц, которые прошли службу в МЧС, которые были наделены статусом военнослужащих прошлым созывом Парламента", — сказал в своем докладе первый заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба.

Учебно-тренировочные занятия МЧС
© Фото: МЧС Абхазии
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Он добавил, что изменения в этом законопроекте распространяется на 21-го сотрудника в МЧС Абхазии, выслуга  которых составляет от 20 до 41 года. Ежемесячная нагрузка на бюджет страны будет составлять 127 431 рубль. 

"В связи с тем, что проект закона вступит в силу с 1 января 2018 года, эти средства будут предусмотрены в смете расходов МЧС Абхазии на 2018 год", — пояснил Шамба.

Сессия Парламента-Народного собрания Республики Абхазия прошла в среду 1 ноября 2017 года.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (55)



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