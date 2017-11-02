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Россия может ратифицировать договор с Абхазией по медстраху в ноябре

© Фото: fotolia
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия в четверг 2 ноября.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. По имеющимся данным, Россия ратифицирует в ноябре Соглашение с Абхазией по обязательному медицинскому страхованию граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, сказал на встрече с президентом страны министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

"После чего в соответствии с этим Соглашением в течение одного месяца мы должны будем открыть пункты выдачи медицинских полисов. В рамках этого Соглашения мы готовим второе Соглашение по части его реализации с Краснодарским фондом обязательного медицинского страхования", — добавил он.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Основные позиции по этому Соглашению стороны уже обсудили, и в ближайшее время в Абхазию приедет делегация из России для проработки конкретных механизмов реализации Соглашения.

"Имеется в виду какое количество и какие пункты выдачи будут открыты на территории Абхазии, они будут только стационарные или в том числе мобильные. Мы будем прорабатывать сроки выдачи этих полисов, также Минздрав Абхазии запланировал и представил в проекте бюджета 2018 года целевую программу по реализации Соглашения", — сказал Цахнакия. 

Встреча президента Абхазии с министром здравоохранения
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Встреча президента Абхазии с министром здравоохранения

Эта программа включает в себя детали реализации обеспечения медицинскими полисами граждан Абхазии.

"После того как мы осуществим выдачу полисов, по направлению специальной комиссии, которая будет создана на базе Республиканской больницы, пациенты будут получать неотложную медицинскую помощь по тем заболеваниям по которым мы не можем здесь предоставить медицинскую помощь", — подчеркнул министр.

По словам Цахнакия, речь идет прежде всего о клиниках Краснодарского края, но также больные будут направляться и в лечебные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

"Не должно получиться так, чтобы все наши больные независимо от тех или иных видов заболеваний ринулись во все края. У нас тоже есть специалисты, для этого следует проработать методику, по которой мы будем определять, кого мы можем отправлять за пределы республики на лечение", — сказал президент Рауль Хаджимба.

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© Sputnik. Николай Хижняк
Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией по медстрахованию

Министр здравоохранения отметил, что этот и другие вопросы прорабатываются, и за пределы республики будут отправляться лишь с теми заболеваниями, по которым оказание помощи в республике невозможно.

Согласно подписанному и ратифицированную Парламентом республики Соглашению между Абхазией и Россией об обязательном медицинском страховании предусматривается оказание медицинской помощи гражданам Абхазии в российских клиниках. 

Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение с Российской Федерацией о медицинском страховании граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии 16 октября 2017 года. Соглашение позволит гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, получать медицинскую помощь на территории Российской Федерации. 

По сообщению Минздрава Абхазии, уже определено общее количество людей в Абхазии, на которых будет распространяться действие российского ОМС, их почти 190 тысяч человек, не считая детей до 14 лет.




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